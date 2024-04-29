Не прекращается работа по предоставлению дополнительных комплексов "Петриот", но пока нет четкой конкретики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, Украина без задержки получит ракеты к Patriot. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

В частности, Украина точно скорее получит дополнительные ракеты к имеющимся в стране системам противовоздушной обороны Patriot, а относительно поставок непосредственно новых систем Patriot продолжается соответствующая работа.

"Относительно дополнительных пакетов и количества ракет к "Петриотам": ожидаем позитив. Я думаю, мы будем получать эти поставки. И слава Богу, что после созыва нашего Совета (заседание Совета Украина-НАТО 19 апреля - УНИАН) мы получили ответы, что в процессе не будет пауз", - сказал Зеленский.

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В то же время, как уточнил президент, относительно получения Украиной дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot ведется работа.

"Пока нет мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги", - сказал Зеленский.

Он сказал, что обсуждал это со Столтенбергом.

"Сегодня мы обсуждали с генсеком, где мы видим (наличие "Петриотов" - УНИАН). Мы, с нашей стороны, работаем и аналитически. Мы понимаем, в каких государствах что есть. Есть соответствующие диалоги. Мы работаем над дополнительными системами "Петриот"", - сказал Зеленский.

Он добавил, что как только дополнительные системы ПВО Patriot будут доставлены в Украину, то "мы с вами будем это чувствовать".

"Важно их чувствовать не на словах, а ощущать в небе, в реальной защите неба", - подчеркнул Зеленский.

Patriot для Украины - детали

Ранее Зеленский заявлял, что Украина нуждается как минимум в 7 дополнительных системах "Пэтриот" для усиления противовоздушной обороны.

19 апреля страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны. Страны, которые не имеют в наличии ПВО, обязались выделить средства, чтобы купить новые системы для Украины.

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