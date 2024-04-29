На остановке общественного транспорта жителя столицы РФ избили и ограбили, но получил протокол за "дискредитацию армии".

В РФ мужчину, которого избили и ограбили в центре Москвы, пришел в полицию, чтобы написать заявление о совершении преступления, но вместо оказания помощи получил повестку военкомат и обвинения в поддержке Украины из-за своих разноцветных волос.

Как сообщает ОВД-Инфо, на москвича Станислава Нетесова составили протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за его нестандартной прически. В частности, волосы молодого человека выкрашены в голубой, зеленый и желтый цвета.

Отмечается, что Нетесов 28 апреля сам пришел в МВД по Тверскому району, чтобы написать заявление об избиении и краже. Дело в том, что накануне поздно вечером на него напали неизвестные на остановке в центре Москвы, когда он возвращался с работы домой. У молодого человека украли телефон и сильно избили, в результате нанесения ударов парень лишился зуба.

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Однако российские правоохранители сочли заявление Нетесова неубедительным. Более того, обвинили его в дискредитации армии РФ – якобы разноцветная прическа избитого москвича символизирует Украину.

"Кроме этого, силовики сняли у молодого человека отпечатки пальцев. Они также заявили Нетесову, что заставят его "целовать родную землю в окопах", и вручили повестку в военкомат", - сказано в публикации.

Произвол силовиков в РФ

В РФ суд арестовал девушку за ношение сережек в цветах радуги. В частности. 29 января 24-летняя Анастасия вместе со знакомым пили чай в одном из кафе города Нижний Новгород. Внезапно к их столику подошел неизвестный, который сразу же повел себя очень агрессивно. Он толкал спутника Анастасии, дергал его за свитер и приколотый к одежде значок в виде флага Украины. При этом, неизвестный применял ненормативную лексику, оскорблял пару и потребовал, чтобы юноша снял сине-желтый значок. Неизвестный снимал происходящее на видео, комментируя, что оно "пойдет в отдел по борьбе с экстремизмом" и недвусмысленно упомянул якобы нетрадиционную ориентацию молодых людей. В объектив попала Анастасия, у которой в ушах были разноцветные сережки. Позднее девушку вызвали на допрос сотрудники центра по противодействию экстремизму. Ее задержали и оставили в отделе до суда, который состоялся на следующий день. Сормовский суд Нижнего Новгорода признал виновной в "публичной демонстрации символики экстремистской организации" (20.3, ч.1 КоАП).

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