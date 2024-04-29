По словам министров иностранных дел стран, ситуация в Балтийском регионе становится опасной.

Руководители министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что Россия глушит сигналы GPS в Балтийском море. По их словам, это может привести к воздушной катастрофе после того, как из-за этого два самолета авиаперевозчика Финляндии были вынуждены развернуться на полпути. Об этом сообщает Financial Times.

В МИД стран Балтии предупредили об угрозе глушения GPS в регионе Балтийского моря, которая стала более ощутимой в последние недели.

"Если кто-то выключает фары, когда вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать", - подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

В свою очередь глава эстонского МИД Маргус Тсахкна отметил, что Таллинн считает, что такое глушение GPS является частью враждебной деятельности РФ и заявил, что обсудит эту ситуацию с союзниками.

"Такие действия являются гибридной атакой и представляют угрозу для нашего народа и безопасности, и мы не будем их терпеть", - отметил дипломат.

В то же время министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что Рига с серьезностью относится к таким случаям, а соответствующие учреждения страны находятся на связи с коллегами в других странах.

Также один из высокопоставленных чиновников анонимно рассказал Financial Times, что одной из версий глушения GPS является то, что Россия стремится защитить Калининград от возможных атак украинских БпЛА.

Эксперты отмечают, что в последние месяцы от глушения GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Такая ситуация влияет и на всех пользователей навигации в регионе, а именно это препятствует сигналам, которые используют корабли в Балтийском море, что привело к предупреждениям со стороны флота Швеции о безопасности судоходства.

Случаи глушения GPS над странами Балтии

Как писал УНИАН, в конце марта стало известно, что Россия глушит GPS в самолетах над Балтикой. Тогда РФ рассматривали как наиболее вероятного виновника этого. Издание Politico отмечало, что количество таких случаев растет с января 2022 года, но в последние месяцы проблема становится все серьезнее.

"В течение первых двух месяцев 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год", - рассказали в Евроконтроле.

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