Простой яблочный пирог-плетенка с хрустящей корочкой и сочной кисло-сладкой начинкой, которая не падает и хорошо пропекается.

Этот яблочный пирог в духовке автор рецепта, кулинарный эксперт Мария Саба, предлагает приготовить не по классике. Сначала - сделать яблочную начинку, а затем добавить ее в пирог. Что дает эта небольшая хитрость - читайте дальше.

Яблочный пирог - рецепт приготовления

Итак, сначала о том, зачем готовить начинку заранее:

во-первых, готовую начинку из яблок можно хранить в морозильной камере месяц или два - до тех пор, пока у вас не появится вдохновение испечь пирог;

во-вторых, с готовой начинкой можно быть уверенным, что она не останется сырой в готовом пироге - вам не придется его допекать, а корочка пирога не подгорит;

в-третьих, предварительное приготовление яблочной начинки решает проблему тонущих яблок - они в процессе выпекания не будут уменьшаться в объеме, а верхний корж не упадет.

Кстати, коржи для этого пирога также можно приготовить заранее и тоже хранить их в морозилке: все, что вам останется - это просто собрать пирог и отправить его в духовку.

Ранее мы публиковали еще один интересный рецепт выпечки с яблоками - французский яблочный пирог "Невидимка", который похож на ванильный крем.

Как приготовить яблочный пирог с корицей и мускатным орехом

Ингредиенты для одного коржа:

цельнозерновая мука - 1 и 1/4 стакана* (+ мука для подпыла);

сахар - 1 ст. л.;

соль - 1/4 ч. л.;

холодное сливочное масло (кубиком) - 1/2 пачки (100 г);

ледяная вода - 5 ст. л.

*Объем стакана - 240 мл

Для этого пирога нужно будет приготовить два таких коржа.

Соедините сахар, муку, соль, перемешайте, добавьте масло и снова перемешайте. Влейте 5 столовых ложек очень холодной воды, замесите тесто - оно должно получиться рассыпчатым. Переложите тесто на пищевую пленку и сформируйте ее так, чтобы из теста получился диск внутри пленки. Отправьте охлаждаться на 30 минут. Достаньте из холодильника тесто, разверните его и оставьте на 5-10 минут при комнатной температуре. Слегка разровняйте руками и с помощью скалки раскатайте в круглую форму примерно одинаковой толщины по всему периметру. Аккуратно выложите тесто в форму (диаметр - 22 см), формируя дно и бортики.

Совет: обернув форму с тестом пленкой, ее можно хранить в морозильной камере в течение месяца.

Для начинки:

сахар - 150 г;

цельнозерновая мука - 30 г;

соль - 1/2 ч. л. (2 г);

молотая корица - 1/2 ч. л. (2 г);

мускатный орех (молотый) - щепотка;

яблоки (сорт Грэнни Смит или других кислых и плотных) - 8-9 средних;

сок лимона - 1 ст. л. (11 г);

ванильный экстракт (можно взять ванильный сахар) - 1 ч. л. (4 г);

вода - 1/4 стакана (55 г);

масло сливочное - 1/4 стакана (56 г).

Снимите шкурку с яблок, нарежьте ломтиками толщиной 0,5 см. Смешайте в глубокой сковороде муку, сахар, соль, корицу, мускатный орех. Добавьте яблочные ломтики, сок лимона и ваниль. Аккуратно перемешайте, чтобы покрыть яблоки. Влейте воду и положите сливочное масло. Готовьте яблоки на среднем огне, часто помешивая, до мягкости, около 20 минут. Затем полностью остудите.

Для яичной глазури:

1 яйцо + 2 ч. л. воды

Взбейте яйцо с водой и процедите.

Выложите на основу в форме примерно 1/2 остывшей яблочной массы и слегка придавите лопаткой. Затем выложите оставшуюся часть и снова утрамбуйте.

Второй корж разрежьте на 8 длинных полосок и выложите их сверху на яблочную начинку в виде "решетки". Скрепите основу и верхний корж, прижав их друг к другу и формируя "гребешок" по краю. Поместите пирог в морозильную камеру на 20 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Достаньте пирог из морозильной камеры, поставьте на противень с пергаментом. Сверху смажьте яичной глазурью, посыпьте крупным сахаром.

Выпекайте пирог яблочный в течение 20 минут, затем снизьте t до 190 градусов и продолжайте готовить 40-50 минут, или пока верх не позолотится, а начинка не начнет пузыриться. Самый вкусный яблочный пирог готов - перед подачей охладите, при желании подавайте с мороженым.

Яблочный пирог - видео приготовления от Марии Саба

Ранее мы рассказывали, как приготовить пасочки-синнабон - оригинальный рецепт пасхальной выпечки.

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