Надежда Хильская поделилась, как переживает потерю близкого человека.

Известная украинская актриса Надежда Хильская, которая снялась в сериале "Родительский комитет", рассказала о гибели мужа на передовой. Звезда потеряла самого близкого человека 17 августа 2023 года.

Надежда Хильская отметила, что ее муж - актер Алексей Хильский - служил на фронте сержантом взвода. Актриса сообщила подробности смерти любимого. По ее словам, в тот день Алексей вместе с другими военными отправился на задание, где получил ранение. Бойца пытались спасти, но к месту дислокации воинов ВСУ прилетел российский дрон.

"Это было на "нуле". Муж был в разведке, сержантом взвода. Они разделились на две группы, и, когда Алексей услышал выстрелы, побежал на помощь второй группе и был ранен. Ребята пытались его эвакуировать, но прилетел кацапский FPV-дрон и он погиб. Я видела все это с экшн-камеры, запись которой мне предоставили собратья Алексея. Я видела все... Но даже после этого мне трудно поверить в его смерть. Даже приходя к нему на кладбище, не осознаю, что он там", - рассказала Надежда в интервью "Фактам".

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Хильская поделилась, что сложно переживает гибель мужа. Она говорит, что после его смерти жизнь превратилась в ад. Как известно, пара прожила в браке 14 лет. Надежда изо всех сил старается держаться и не лить слезы, потому что муж не хотел бы видеть ее в таком состоянии:

Пустота после смерти Алексея остается. Он был частью меня, и эта часть сейчас...Бывает, на меня находит волнами. Знаю, что муж не хотел бы, чтобы я плакала, а чтобы продолжала жизнь. Но... тяжело. Бывает, что еду в машине и начинаю плакать, потому что вижу какую-то кофейню, в которой мы любили сидеть. Я очень стараюсь научиться не плакать. Хочу вспоминать Алексея светло, улыбаться. Я сейчас только на пути к этому.

Не менее тяжело и дочери актеров - девочке Валерии. Хильская рассказала, что дочь до сих пор не может осознать смерть отца. Однако сейчас девочка достигает больших успехов в учебе и планирует поступать на режиссера, как этого хотел Алексей.

"Она проживала все периоды - отторжение, неприятие, злость. Лера долго была сердита, что Алексей ушел на фронт. У нее сейчас тяжелый период подростка. Не хочет, чтобы я говорила "пошли на кладбище", а только: "Пошли к папе". Зато Лера начала классно учиться. Сейчас у нее только 11 и 12 баллов. Леша всегда был достаточно требователен к ее учебе. Возможно, это все ради него. Дочь хочет быть режиссером, и на это также повлиял Леша", - поделилась Надежда.

Актриса говорит, что сейчас пытается научиться жить по-новому, без любимого. Она не падает духом, чтобы оставаться опорой и поддержкой для дочери.

"Просто научиться жить по-новому. Задача - выжить и быть поддержкой дочери, не угробить себя. Я поддерживаю зборы и надеюсь, что мы скоро выиграем войну и не услышим уже никогда о проклятых оккупантах", - сказала Хильская.

Отметим, что до полномасштабного российского вторжения Алексей Хильский активно снимался в украинских фильмах и сериалах, а также был актером театра. Он сыграл в более 25 кинолентах, в частности "Нюхач", "Крепостная", "Квачка" и другие.

Напомним, ранее известный украинский актер Юрий Фелипенко присоединился в ряды ВСУ.

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