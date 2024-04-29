Шоумен поделился, как помогает украинцам во время войны.

Популярный украинский шоумен, хореограф Дмитрий Коляденко, который рассказал об отношениях с Ириной Билык, честно ответил, готов ли пойти на фронт защищать государство. Звезда также объяснил, как своим творчеством помогает украинцам.

В эфире телемарафона "Єдині новини" Дмитрий Коляденко признался, что стоит на воинском учете. Шоумен отметил, что в случае получения повестки, обязательно пополнит ряды ВСУ и отправится на фронт:

Я на учете. Все честно. Все знают, что я в Киеве. Я здесь. Если придет повестка, конечно, я буду там. Это мой долг. Я же мужчина.

Как известно, сейчас Коляденко является актером театра. Хореограф считает, что во время полномасштабного российского вторжения концерты и спектакли имеют другую цель. По его словам, теперь театр может морально поддерживать украинцев и дарить приятные эмоции. Дмитрий отметил, что сейчас его место на сцене.

"Мне кажется, сейчас я делаю все правильно. Участвую в спектаклях. У меня есть такая миссия - помогать людям со сцены. Мы, актеры как психологи. Сейчас аншлаги по всей Украине, потому что спектакли дают свет. Люди приходят и забывают, что идет война. Они получают бальзам на душу. Они выключаются от времени, потому что есть искусство и драматургия. Мне кажется, что это правильно быть мне пока на сцене и радовать зрителя Украины", - подчеркнул шоумен.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко рассказал о подарке своему 31-летнему сыну и о его личной жизни.

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