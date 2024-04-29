Самая многочисленная группировка противника - "Днепр", зона ответственности которой левобережная Херсонщина и Запорожская область.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал количество российских захватчиков на разных участках фронта и пришел к выводу, что командование РФ не может компенсировать значительные потери на фронте и это непременно приведет к усиленной мобилизации в стране-агрессоре.

По его словам, в настоящее время наблюдается "интересное явление": с начала апреля общая численность российских оккупантов непосредственно в зоне боевых действий сократилась почти на 10 тысяч. В частности, по состоянию на конец апреля, группировка российских объединенных войск в Украине исчисляется в 466 тысяч солдат, а недели 3-4 назад их было более 475 тысяч.

"Такое разительное сокращение отмечается впервые за более чем два года активных боевых действий", - подчеркивает эксперт.

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Он приводит детальный расклад по группам войск противника. Группировка войск "Днепр", зона ответственности которой левобережная Херсонщина и Запорожская область, - самая многочисленная. На начало апреля там было немногим более 129 тысяч солдат, сейчас – более 129,5 тысячи. Численность группировки "Обороны Крыма" осталась без изменения - 13,5 тысячи.

Группировка "Восток" - зона ответственности юго-запад Донецкой области, часть восточной Запорожской, которую Коваленко называет "затычкой", практически не изменилась 51,5 тыс. человек.

"Юг", зона ответственности Донецкая область, самая боеспособная и агрессивная ГВ (группировка войск – УНИАН). Была 113,5 тысячи тел, сейчас – 114 тысяч тел. Незначительный прирост, но при этом, в ее составе продолжают оставаться подразделения, передислоцированные из зоны ответственности ГВ "Центр", - отмечает аналитик.

По его словам, "Центр", зона ответственности – Лиманское направление, основная локация – Кременная. Численность группировки была 87,5 тысяч человек, на сейчас – 86 тысяч.

ГВ "Запад", зона ответственности – Купянское направление, а с некоторых пор большая часть Лимано-Купянской оси. Группа с наибольшей танковой компонентой среди всех. Была более 81 тысячи, на сейчас – 71,5 тысячи. Здесь, как утверждает эксперт, значительное сокращение произошло, как из-за потерь, так и из-за реорганизаций и передислокаций.

Обозреватель отдельно отмечает ново-сформированную ГВ "Север", которая создана на базе групп прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород". До реформы их численность была 35,5 тысячи, а по состоянию на сейчас – 49,5 тысячи - прирост на 10 тысяч. Однако, по утверждению Коваленко, такой численности недостаточно для полноценного контроля границы с Украиной, вторжения и захвата Харькова, Сум или Чернигова. Коваленко также подчеркивает, что группировка "Север" находится вне зоны боевых действий.

В результате аналитик приходит к выводу: российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высоко уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из ГВ на каком-либо направлении, используются не столько резервы, сколько ресурс других группировок.

"Все это указывает на неизбежность усиления мобилизации в России, нынешний уровень которой командование РОВ совершенно не устраивает и не позволяет одновременно, как компенсировать потери в ноль, так и наращивать присутствие в зоне боевых действий и формировать новые подразделения на территории самой РФ. Только, что-то одно или полтора, за счет уже имеющегося ресурса", - отмечает Коваленко.

К границе с Сумской областью прибыли 4 батальона чеченцев - подробности

Как сообщал УНИАН, к российско-украинской границе прибыли 4 батальона чеченцев – они находятся в 150-200 км от границы с Сумской областью. По словам командира 3 роты 8 добровольческого формирования территориальной общины Владимира Бицака, ВСУ готовы к любому сценарию, в том числе "приему" этих четырех батальонов. Украинский боец утверждает, что такого рода солдаты РФ умеют воевать "только с телефонами". Он предполагает, что указанные подразделения просто могут подъехать к границе, чтобы сделать несколько фото на память. В крайнем случае, предпримут попытки диверсионных вылазок.

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