Это лента, которая одновременно развлекает, удивляет и заставляет задуматься.

2 мая 2024 года в украинский прокат выйдет роуд-муви "Сладкий Восток" (в украинской локализации проходит под названием "Дивотріп"), одну из главных ролей в котором исполнил австралийский актер Джейкоб Элорди – звезда нашумевших фильмов "Солтберн", "Присцилла" и сериала "Эйфория".

В центре сюжета – молодая девушка Лилиан, которая попала в Вашингтон со школьной экскурсией. Отделившись от одноклассников, девушка отправляется в собственное путешествие по городам и лесам восточного побережья США. В своем путешествии по современной Америке девушка встречает разных людей, называющих эту страну своим домом: от сторонников превосходства белой расы и исламских радикалов до неопанков.

Накануне старта проката УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" собрали пять интересных фактов, которые помогут глубже погрузиться в эту уникальную ленту.

Режиссерский дебют известного оператора

"Сладкий Восток" стал режиссерским дебютом для Шона Прайса Уильямса – одного из самых известных операторов современного независимого кино США. Ранее Уильямс работал над такими лентами, как "Хорошие времена" братьев Сефди и "Ее запах" с Элизабет Мосс.

Как отмечает сам режиссер, в своем дебюте он стремился снять фильм, который бы творился не одним автором, а целой "бандой" увлеченных единомышленников. При этом Уильямс все же взял на себя и привычную роль оператора.

Сценарий от известного кинокритика

Над сценарием "Сладкого Востока" Шон Прайс Уильямс работал в тандеме с Ником Пинкертоном – известным кинокритиком. Большинство сцен и персонажей в фильме так или иначе основаны на реальном жизненном опыте двух авторов.

По словам Пинкертона, они сознательно не ставили себе целью выносить однозначные суждения о героях, а скорее стремились показать каждого из них одновременно забавным и по-человечески понятным.

Звездный актерский состав во главе с Талией Райдер

Главную роль юной Лилиан блестяще исполнила восходящая звезда Талия Райдер, для которой "Сладкий Восток" стал очередным шагом к статусу одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Ранее она уже была номинирована на премии "Независимый дух" и Critics' Choice Award за роль в фильме "Никогда, редко, иногда, всегда".

По словам режиссера, Райдер с самого начала глубоко понимала свою героиню, часто импровизировала на съемочной площадке и делала меткие сценарные правки. Кроме того, актриса написала и исполнила одну из ключевых песен фильма.

Ее партнером на экране стал Джейкоб Элорди – звезда сериала "Эйфория", который недавно воплотил Элвиса Пресли в "Присцилле" Софии Копполы, а также одного из ключевых персонажей "Солтберна".

Также в ленте можно увидеть Эрла Кейва, которого британская пресса называет одним из самых многообещающих молодых актеров Соединенного Королевства, и Саймона Рекса – лауреата премии "Независимый дух" за лучшую мужскую роль в фильме "Красная ракета" (широкой аудитории он будет более известен по франшизе "Очень страшное кино").

Премьера на топовом кинофестивале

Мировая премьера "Сладкого Востока" состоялась в 2023 году на самом престижном кинофоруме планеты – Каннском фестивале. Лента была отобрана в параллельную программу "Двухнедельник режиссеров", которая славится своим вниманием к смелому авторскому кино.

Украинская премьера прошла в рамках Киевской недели критики (тогда он фигурировал в программе под названием "Сладкий Восток", которая является дословным переводом оригинального названия The Sweet East).

Свежий и актуальный взгляд на современную Америку

Фабула "Сладкого Востока" начинается со школьной экскурсии в Вашингтон, от которой отбивается юная Лилиан. Девушка отправляется в собственное авантюрное путешествие по восточному побережью США, встречая на своем пути самых разных людей – от белых расистов до исламских радикалов. Этот пестрый и противоречивый портрет современной Америки позволяет взглянуть на нее свежим взглядом постороннего человека. Забавные, чудаковатые и шокирующие сцены заставляют задуматься о болевых точках американского общества.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 52% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 62 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

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