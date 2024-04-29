В КНДР заявили, что ракеты большой дальности от США "никогда не склонят чашу весов в пользу Украины".

Северная Корея раскритиковала США за поставку ракет большой дальности Украине, сообщает CNBC со ссылкой на заявления корейских государственных СМИ.

Так, представитель Министерства обороны КНДР заявил, что США "взяли на вооружение такую подлую политику, как предложение своим лакеям даже ракет дальнего радиуса действия для атаки на российскую территорию в попытке переломить ход войны, которая в последнее время ведется против них".

При этом в Минобороны Северной Кореи заявили, что ракеты большой дальности, предоставленные США, "никогда не склонят чашу весов в пользу Украины".

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США предоставили Украине ракеты ATACMS

По данным издания The New York Times, на прошлой неделе США тайно отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS численностью более 100 единиц.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что США в апреле предоставили Украине ракеты ATACMS, однако не назвала количество таких ракет, которое получила Украина.

По мнению эксперта Александра Коваленко, для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, расположенных в Крыму, необходимо минимум 30 дальнобойных ракет ATACMS.

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