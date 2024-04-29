Указывается, что Россия насытила фронт системами радиоэлектронной борьбы.

Американские высокоточные бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB стали жертвами российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Defense One.

Как заявил руководитель закупок Пентагона Билл ЛаПланте, новая версия наземного оружия класса "воздух-земля", разработанная для Украины в кратчайшие сроки, не смогла поражать цели отчасти из-за российских РЭБ. Он предположил, что Украина, возможно, больше не заинтересована в этом оружии.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк, отметил, что, скорее всего, ЛаПланте говорил о бомбах GLSDB компании Boeing.

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Представитель Boeing не подтвердил, что в Пентагоне имели в виду GLSDB, но заявил, что компания тесно сотрудничает с Министерством обороны над усовершенствованием возможностей системы запуска.

Учитывая то, что Россия насытила фронт системами радиоэлектронной борьбы, США могли бы предоставить Украине более совершенные боеприпасы, которые не подвержены такому влиянию российской РЭБ. Например, ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile).

Кроме того, решением может стать запуск ракет или бомб с истребителей F-16 или же работа над подавлением российских систем РЭБ.

Бомбы GLSDB - что сообщалось

Напомним, издание Defence Express писало, что американские крылатые бомбы GLSDB продемонстрировали малую эффективность на фронте в Украине.

Отмечалось, что GLSDB должны были позволить ВСУ атаковать цели на расстоянии в 150 км, однако в условиях подавления спутниковой навигации бомбы показали уменьшение точности. Отклонение от целей измеряется в 30-50 метрах.

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