Женщина вспоминает Вторую мировую и говорит, что тогда в селе ни один дом не сгорел.

Из недавно оккупированного села Очеретино гражданские жители продолжают убегать от "асвабадителей". Как сообщает Министерство внутренних дел, 98-летняя женщина пешком сбежала от россиян и добралась до подконтрольной Украине территории.

Отмечается, что Лидия Степановна смогла пройти под обстрелами более 10 километров. Пожилая женщина не имела при себе ни еды, ни воды и едва держалась на ногах, поддерживая себя двумя палками. По дороге она несколько раз падала без сил.

К вечеру женщину на дороге увидели украинские военные и передали группе полиции "Белый Ангел". Уже они доставили женщину в безопасное место, где она получила надлежащую помощь.

Как рассказала сама Лидия Степановна, дом в Очеретино, который она строила собственными руками, "асвабадители" разрушили, а родные пенсионерки получили ранения при попытке выйти из села.

"Там страшное, что делается. Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Та война (Вторая мировая - УНИАН) такой не была. Я же видела и ту войну. Тогда ни один дом не сгорел", - говорит Лидия Степановна.

Уже в шелтере женщине сообщили, что ее родные, которые тоже сбежали из Очеретино, но другим маршрутом, тоже выжили, хотя и получили ранения. Внучка Лидии Степановны уже пообещала взять женщину к себе.

Оккупация Очеретино: что известно

Как писал УНИАН, несколько дней назад россияне смогли прорваться в село Очеретино, что к северо-западу от Авдеевки. По данным Forbes, произошла ошибка в ротации украинских бригад, из-за чего для россиян просто открыли "калитку" вглубь украинской обороны.

Из захваченного села начали бежать гражданские жители. Ранее мы рассказывали, что от россиян на свободную территорию сбежал 88-летний мужчина.

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