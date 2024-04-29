Эту универсальную пряность можно добавлять в латте, супы, тушеные блюда и смузи.

Многие факторы могут повлиять на здоровье мозга. Соблюдение здорового питания, движение, управление стрессом и поддержание социальных связей могут иметь большое значение для поддержки вашего будущего умственного потенциала. Одно из небольших изменений, которые вы можете внести, чтобы поддержать работу мозга, - это включить в свой рацион травы и специи. При этом, как пишет EatinngWell, есть одна специя, которая считается наиболее благоприятной для когнитивных функций, и это – куркума.

Куркума уже давно изучается на предмет ее пользы для здоровья, помогающей при воспалительных состояниях, таких как артрит, тревога, метаболический синдром, высокий уровень холестерина и восстановление мышц. Она содержит вещество куркумин, известное своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Куркумин может помочь уменьшить воспаление, улучшить антиоксидантную способность и способствовать росту новых клеток мозга, способствуя улучшению когнитивных функций и потенциально снижение риска нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера", — говорит магистр медицинских наук Патрисия Баннан.

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Кроме того, исследования также показывают, что регулярное потребление куркумы сохраняет когнитивные функции, снижает кортизол и воспаление, а также повышает нейротрофический фактор головного мозга, который поддерживает обучение и пам'ять. Однако важно иметь в виду, что существуют ограничения на исследования куркумы и куркумина, поскольку исследования на животных многообещающи, но клинические исследования на людях неоднозначны, и необходимы дополнительные исследования.

Как использовать куркуму

Вы можете употреблять свежую куркуму, куркуму как отдельную специю или куркуму в порошке карри. При этом стоит иметь в виду, что хотя куркумин известен своими противовоспалительными свойствами, он имеет низкую биодоступность. Это означает, что организм самостоятельно не усваивает его эффективно. Исследования показывают, что для увеличения биодоступности куркума сочетается с черным перцем, который содержит соединение под названием пиперин, и может улучшить усвоение на 2000%.

Как включить куркуму в свой рацион?

Эта специя придает яркий цвет и землистый привкус различным блюдам, таким как карри, блюда из риса и супы. А латте с куркумой — согревающий и питательный напиток.

Как можно использовать куркуму в кулинарии:

Добавляйте порошок куркумы в энергетические закуски без выпечки, приготовленные из фиников, овса, семян чиа и апельсиновой цедры.

Поэкспериментируйте с куркумой в пикантных томатных соусах, маринадах и заправках.

Смешайте небольшое количество яблочного уксуса и щепотку черного перца, чтобы получить бодрящий домашний оздоровительный напиток.

Ранее УНИАН писал об 11 полезных специях, которые не только придадут шарм вашим блюдам, но также являются источниками питательных веществ, приносящих целый ряд преимуществ для здоровья.

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