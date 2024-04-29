По словам Черника, Соединенные штаты могли также передать Украине легкие бомбы JDAM.

Первый пакет помощи от США является беспрецедентным, ведь ничего подобного не было с начала полномасштабной войны РФ против Украины, заявил в эфире телемарафона военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Этот огромный пакет - он самый большой. Понимаем, что эта война на 95% - это война артиллерии. И 155-мм боеприпасы сейчас являются самыми главными. В первом пакете помощи на 1 млрд есть и Bradley, задекларировано не менее 100 единиц ATACMS. И самое главное, что есть бомбы авиационного класса, которые, скорее всего, будут использоваться на F-16. Думаю, что в ближайшее время, уже в начале лета, первая эскадрилья должна была бы уже заработать. Даже 12 машин - это довольно большой шаг вперед", - сказал Черник.

Кроме того, эксперт прокомментировал боеприпасы с лазерным наведением, которые США также включили в первый пакет помощи для Украины.

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"Я думаю, что это лучшая модификация боеприпасов к HIMARS. Там довольно большая линейка - от стандартных, которые работают на 84 километра, до тех, которые могут работать на 165 и даже на 300 километров. На мой взгляд, это именно оно. Или же, это легкие бомбы JDAM, которые могут наносить удары на 110 километров и там может быть лазерное прицеливание, что позволяет очень точно поражать цели", - пояснил военный эксперт.

Помощь Украине от США: важные новости

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон еще на прошлой неделе начал отправку своей военной помощи Украине.

По мнению военного эксперта Евгения Дикого, выделение помощи Украине от Соединенных Штатов Америки уже повлияло на ситуацию на поле боя. Это дало Силам обороны возможность увеличить использование снарядов, что положительно сказывается на боевых действиях.

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