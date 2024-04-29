Саша Чемеров считает, что эти артисты выступали бы перед военными ради собственной выгоды.

Украинский рок-музыкант, соучредитель "Культурного десанта" Саша Чемеров высказался о певице Светлане Лободе и рэпере Потапе. Исполнитель объяснил, почему не позволил им выступить на передовой.

Саша Чемеров подчеркнул, что не верит в искренние намерения Потапа и Лободы. Певец считает, что они совершили немало ошибок во времена своей популярности. Соучредитель "Культурного десанта" говорит, что исполнители просили его о возможности выступить перед военными. Однако Чемеров отказал, потому что убежден, что они бы выступали ради собственной выгоды:

Просились Лобода и Потап. Мы их не взяли. Потому что уже нет смысла брать именно таких артистов, они не искренние и их желание поехать туда, это просто приспособиться к ситуации и продолжить в этом поле зарабатывать свои деньги.

Что касается неискренности Лободы, Чемеров говорит, что она из года в год повторяет одни и те же ошибки, поэтому это создает негативное мнение о ней.

"Когда человек делает ошибку раз, то это ок. Если второй раз, то ок. На третий раз этого человека уже можно как-то описать. Поэтому, я смотрю скорее с этого. Если человек не понимает и делает одну и ту же ошибку, то, видимо, надо перестать думать, что этот человек искренний", - объяснил певец.

Также рок-музыкант прокомментировал вероятное возвращение Потапа и Лободы в "первый эшелон" артистов. По его словам, они имеют на это шанс, если переосмыслят и изменят свое творчество. А также поймут свою роль в украинском музыкальном пространстве.

Напомним, ранее Саша Чемеров в интервью УНИАН рассказал, где он встретил начало полномасштабного вторжения, чем занимается последние два года и как относится к артистам-беглецам.

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