Одним из главных изменений в этом году станет увеличение экранов у моделей Pro.

Известный инсайдер Ice Universe показал, как будет выглядеть новое поколение смартфонов Apple. Слухи говорят, что новые модели будут иметь схожий дизайн с текущим поколением, но при детальном рассмотрении можно заметить ряд нововведений.

Макеты линейки воссозданы на основе слитых болванок, которые используются производителями чехлов для разработки аксессуаров до официального выпуска смартфонов. Можно утверждать, что именно такими будут iPhone 2024 года.

На снимке указано, что экраны iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь диагональ 6,9, 6,3, 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, то есть в этот раз "прошки" вырастут в размерах. Особенно это касается iPhone 16 Pro Max, который практически превратится в мини-планшет.

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Что касается дизайна, то базовый iPhone 16 отличается от iPhone 15 наличием вертикально ориентированной камеры, повторяя дизайн iPhone 11. Это обновление должно позволить Apple внедрить захват пространственного видео. Тогда как Pro-модели предложат привычные три объектива.

Поскольку макеты демонстрируют только заднюю часть смартфонов, наличие новой клавиши на правом торце, предназначенной для фото и записи видео, подтвердить невозможно. В ранних сообщениях говорилось, что Apple хочет превратить iPhone в полноценный фотоаппарат.

Если все будет идти по стандартному графику, то анонс новинок состоится в сентябре 2024 года. Тогда же выйдет новая iOS 18, которую называют самым крупным апдейтом в истории айфонов.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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