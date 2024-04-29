При этом на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры.

Польские протестующие сегодня разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

"Выражаем благодарность польскому Министерству за конструктивную работу по разблокированию границы. А также отраслевым ассоциациям обеих стран. Переговоры которые продолжались были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", - сообщил министр агрополитики Николай Сольский в Telegram.

Как отметили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы, сегодня после 10:00 по киевскому времени польские фермеры прекратили действия по блокированию движения грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Гребенное-Рава-Русская". Оформление и пропуск через границу грузовиков в двух направлениях осуществляется в обычном режиме.

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"В то же время, по имеющейся информации, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры. Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - отметили в ГПСУ.

Отмечается, что в настоящее время со стороны сопредельного государства накопления грузовиков не наблюдается, на выезд из Украины тяжеловозы движутся по Е-очереди.

Блокировка границы - последние новости

22 апреля было восстановлено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" после почти трех месяцев блокады со стороны польских фермеров.

16 апреля польские фермеры прекратили блокировать движение грузового транспорта на границе возле пункта пропуска "Долгобичув-Угринов".

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