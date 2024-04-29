По его словам, мост там должен находиться и является абсолютно лишним сооружением.

Силы обороны Украины имеют право наносить удары по военным логистическим объектам врага во временно оккупированном Крыму, в частности по Крымскому мосту. Об этом рассказал начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"На самом деле, у нас общая общегосударственная позиция, которую озвучил наш президент - это сооружение там абсолютно не должно находиться и абсолютно лишнее, - заявил он.

По словам Плетенчука, сейчас мост не обеспечивает в необходимом объеме военной логистики для оккупантов.

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"Если еще автомобилями по нему можно ездить, даже военными грузовиками, то полноценный железнодорожный состав, например, даже цистерны с горючим, стоит на Тамани уже месяцами, их не пропускают на мост. Потому что нет уверенности у российских оккупантов, что этот мост выдержит после полученных повреждений, нанесенных успешной операцией СБУ и ВМС", - пояснил Плетенчук.

Поэтому, как он подчеркнул, такие логистические хабы на полуострове, как в Джанкое, важны для оккупантов.

"Конечно, враг их использует, но уже не в том объеме, как он рассчитывал, как это было в начале полномасштабного вторжения. Тем не менее, все подобные объекты, конечно, могут быть законными целями для ВСУ", - добавил спикер.

Удары по оккупированному Крыму

Украина систематически бьет по военным объектам российских захватчиков на оккупированном полуострове.

В ночь на среду, 17 апреля, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, был нанесен удар по аэродрому в оккупированном Джанкое на севере Крыма. Там в частности базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Военные аналитики прогнозируют, что после поступления в пакете помощи от США ракет ATACMS, их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, которые бьют по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.

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