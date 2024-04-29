Визит Си Цзиньпина в Европу продлится с 5 по 10 мая.

Президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях з Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая, визит Си Цзиньпина продлится с 5 по 10 мая, в ходе поездки он планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию.

Других подробностей предстоящего визита в китайском МИД не раскрыли.

Видео дня

Как отмечает Bloomberg, Пекин стремится восстановить отношения с Европой после того, как Брюссель ужесточил свою позицию в отношении торговой политики Китая. Европейские лидеры выступили против роста производственных мощностей Китая, его огромного торгового профицита и поддержки российского вторжения на Украину. Шквал обвинений в шпионаже в последние дни также отражает более агрессивную позицию континента в отношении шпионской деятельности Пекина.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь отметил, что тур "жизненно важен для развития связей между Китаем и Францией, Сербией, Венгрией и ЕС в целом", и добавил, что Си Цзиньпин встретится с лидерами трех стран в ходе своего визита.

Европа и США предостерегли Китай от поддержки РФ

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Пекин, где у него были запланированы переговоры с высокопоставленными чиновниками КНР. Во время брифинга Блинкен прямо пригрозил Китаю введением санкций в наказание за поддержку российской агрессивной войны против Украины.

Европейцы также предупреждают Пекин, что он не может рассчитывать на хорошие отношения с ними, пока поддерживает российскую угрозу для континента.

По данным Politico, ЕС тоже готовится к торговой войне с Китаем на случай, если уговоры не подействуют.

Вас также могут заинтересовать новости: