По его словам, воевать будет даже следующее поколение.

Боец 12-й бригады НГУ "Азов" с позывным "Нико" считает, что война в Украине закончится еще нескоро, поскольку "эпоха войн уже началась".

"И она началась давно. Наша страна воюет веками за свою независимость, за свою свободу, за свою национальность", - сказал "Нико" изданию ТСН.

По его мнению, если войну в Украине "заморозят", то все равно не надо ожидать долгого мира. Новое вторжение россиян произойдет снова через некоторое время.

Видео дня

"Они опять же наберутся сил, вооружения и будет снова вторжение. Мы все слышим, какие у них там планы: Польша, Германия, Франция. Они через нас пройти не могут. И то мы чудом держимся, потому что большинство мотивировано в этом и у большинства еще есть силы. Я думаю, что это все еще надолго затянется, эта война", - пояснил военный.

"Азовец" убежден, что следующим поколениям украинцев придется тоже воевать.

"И надо готовиться, как только есть время, надо готовиться к этому всему. Надо повысить уровень тактической медицины, тактики огневой подготовки", - отмечает "Нико".

Когда и чем закончится война в Украине

Россия потерпит неизбежное поражение в Украине, несмотря на нынешнее преимущество. Залогом этого является несколько фундаментальных факторов, считает профессор Пекинского университета, эксперт по России Фэн Юйцзюнь.

По его мнению, хотя война уже стала катастрофой для обеих стран, она будет продолжаться еще долго - из-за полной несовместимости политических позиций Москвы и Киева, а также из-за отсутствия критического преимущества ни у одной из сторон.

Глава JPMorgan (крупнейший по размерам активов банковский холдинг США - УНИАН) Джейми Даймон заявил, что победа России в Украине может бросить мир в беспорядок, изменить мировую экономику, спровоцировать распространение ядерного оружия и другие конфликты.

Британский маршал в отставке Шон Белл также отмечал, что будущее выглядит все более мрачным.

Вас также могут заинтересовать новости: