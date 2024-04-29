Ученые пришли к выводу, что ежедневные тренировки могут творить чудеса с физическим и психическим здоровьем.

Регулярные физические упражнения вместе со сбалансированным питанием и достаточным сном являются важным компонентом в создании здоровой основы для снижения веса, пишет eatthis.com.

Исследования показывают, что помимо пользы для снижения веса ежедневные тренировки могут творить чудеса с физическим и психическим здоровьем, например, улучшать настроение, повышать уровень энергии и снижать риск хронических заболеваний.

Тренер Ти Джей Ментус составил ежедневную тренировку №1 для мужчин, которая поможет похудеть:

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1. Приседания с гирей (6 раз). Держите гирю на уровне груди, локти направлены вниз. Выполните приседание, опускаясь на три секунды, пока бедра не станут параллельны земле. Сделайте паузу на одну секунду, затем вернитесь в исходное положение. Сосредоточьтесь на том, чтобы задействовать корпус и держать грудь поднятой на протяжении всего движения.

2. Отжимания (10 раз). Начните с положения планки, расставив руки чуть шире плеч. Опускайте тело на три секунды, пока грудь почти не коснется земли, Сделайте паузу на одну секунду, затем вернитесь в исходное положение. Держите тело на прямой линии от головы до пяток.

3. Становые тяги с гантелями (10 раз). Держите пару гантелей перед бедрами, ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях. Наклонитесь, опуская вес вдоль передней части ног, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий. Держите спину прямо на протяжении всего движения. Вернитесь в исходное положение, сжимая ягодицы и толкая бедра вперед.

4. Тяги TRX (10 раз). Отрегулируйте ремни TRX по высоте груди. Возьмитесь за ручки хватом сверху, откиньтесь назад и вытяните руки. Подтяните тело к ручкам, держа локти близко к бокам и сжимая лопатки вместе в верхней части движения. Сделайте паузу на две секунды, затем медленно опуститесь обратно в исходное положение.

5. Трастеры с гантелями (30 секунд). Держите пару гантелей на уровне плеч ладонями внутрь. Выполните приседание, затем резко оттолкнитесь пятками, чтобы встать, нажимая гантели над головой. Опустите гантели обратно на высоту плеч и сразу же переходите в следующий присед.

6. Берпи с прыжками через гантели (30 секунд). Встаньте, положив гантель горизонтально на землю перед собой. Выполните берпи, присев на корточки, коснувшись гантели и прыгнув ногами обратно в положение планки. Выполните отжимание, затем прыгните назад к рукам и встаньте. Перепрыгните через гантель вбок, затем повторите берпи с другой стороны.

Напомним, ранее исследование показало, что использование лифтов может уменьшить продолжительность жизни.

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