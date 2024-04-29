Украина усиливает удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистике.

Столкнувшись с неудачами на поле боя, Украина использует беспилотники дальнего радиуса действия, чтобы проникать далеко за линию фронта на территорию РФ, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам и логистике.

Как пишет The Wall Street Journal, цель ударов - сократить поставки топлива российским военным и лишить Москву экспортных доходов для финансирования войны. Перенеся войну в Россию, Киев также может заставить Москву передислоцировать системы ПВО подальше от линии фронта.

"Более дешевые и доступные, чем крылатые ракеты, беспилотники отечественного производства позволяют Киеву обойти политические ограничения на использование оружия, поставляемого западными союзниками, при атаках на российскую территорию. Чтобы удовлетворить спрос, появились стартапы, производящие беспилотники: от изящного UJ-25 Skyline до безымянной модели с фюзеляжем из водопроводной трубы", - пишет WSJ.

В первые дни войны Украина адаптировала коммерчески доступные беспилотники, такие как китайский Mugin-5, который, по словам оборонного аналитика Х. И. Саттона, был использован в одной из первых атак на штаб-квартиру Черноморского флота России на оккупированном Крымском полуострове в августе 2022 года.

Однако они постепенно были вытеснены собственными разработками Украины, хотя они по-прежнему в значительной степени зависят от коммерчески доступных китайских компонентов.

Саттон выявил 19 различных моделей, используемых для атак на российскую территорию. По словам одного из производителей беспилотников, их стоимость варьируется от 30 000 долларов до в 10 раз большей суммы. И даже в верхней части диапазона, это все равно значительно меньше, чем крылатые ракеты, которые западные страны предоставили Украине при условии, что они будут использоваться только на оккупированной Россией территории.

Быстрое развитие беспилотной промышленности Украины отражает изобретательность и находчивость, которые позволили ей противостоять более масштабному российскому вторжению. Но этот подход имеет свои пределы. Как отмечают аналитики, Украине необходимо упорядочить производство и выбрать те беспилотники, которые можно производить в массовом масштабе.

Удары по России - новости

24 апреля СБУ ударили беспилотниками по двум базам "Роснефти". Известно об уничтожении не менее 26 тыс. кубометров российского топлива.

Ранее СБУ, ГУР и Силы специальных операций Украины ударили по 8 регионам России. Целью стали энергетические объекты. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

В ночь на 27 апреля дроны СБУ "посетили" военный аэродром "Кущевская", а также Ильский и Славянский НПЗ в Краснодарском крае России.

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