По словам Мусиенко, Украину спасло два фактора.

Россия планировала закончить войну в Украине до 9 мая 2024 года, ведь считала, что Киев не выстоит без помощи США. Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Россия была самоуверенна, самонадеянна. Была недооценка Украины такая же, как и в 2022 году. Они рассчитывали, что линия обороны Украины посыплется еще зимой. И уже по состоянию на 9 мая должен был стоять вопрос не об оккупации Часового Яра, а о том, что на административных границах Донецкой и Днепропетровской областей должны были быть триколоры. Они должны были бы кричать о выходе на административные границы", - сказал Мусиенко.

Эксперт также добавил, что этого не произошло из-за того, что Россия просчиталась по двум причинам.

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"Во-первых, сработала украинская стратегия - скрыть собственное состояние наших возможностей. Что они еще не просчитали, так это то, что может на США они и надеялись, но точно не ждали реакции от Европы. Они думали, что ЕС посмотрит на США и будет медлить с помощью. И, мол, возможно, оно закончится каким-то перемирием", - сказал Мусиенко.

Российско-украинская война: важные новости

По мнению The Wall Street Journal, Украина делает ставку на дроны большой дальности, повышая стоимость войны для России. Журналисты считают, что перенеся войну в Россию, Киев также может заставить Москву передислоцировать системы ПВО дальше от линии фронта.

Тем временем в Воздушных силах рассказали, как планируют защищать F-16 в Украине. По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, сейчас разрабатываются различные методы и варианты относительно того, как и где именно можно будет размещать западные истребители.

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