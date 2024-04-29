Ранее издание Kyiv Post сообщило, что США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен.

В Казахстане опровергли информацию, распространенную ранее в СМИ о том, что США приобрели у страны 81 боевой самолет советских времен с возможностью их потенциального использования в Украине.

Как заявили в "Казспецэкспорт", эти сведения не соответствуют действительности, торги проводились только среди юрлиц Казахстана.

"Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались", - отметили в "Казспецэкспорте".

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Отмечается, что вся техника будет утилизирована таким образом, чтобы полностью исключить ее восстановление.

"В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозится с территории только в виде лома цветных металлов", - подчеркивают представители предприятия.

Союзники Украины закупают для нее старую советскую технику

Ранее издание Kyiv Post сообщило, что США приобрели у Казахстана 81 боевой самолет советских времен с возможностью их потенциального использования в Украине. Такие самолеты могли бы служить источником запасных частей или быть стратегически развернутым как приманка на аэродромах.

Также сообщалось, что частная британская фирма приобрела старые советские гаубицы "Гвоздика" и "Акация", которые когда-то служили частью арсенала бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, и отправляет их через Балтийское море в Украину.

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