Всю неделю, по данным синоптика Наталки Диденко, этот антициклон будет определять погоду в Украине.

Всю эту неделю погоду Украины будет определять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, благодаря антициклону нас ждет сухая и солнечная погода без шанса на дожди.

Так, по ее данным, 30 апреля в течение дня повсеместно в Украине предполагается +20...+24 градуса. На Закарпатье воздух прогреется до летних до +26 градусов, а на побережье морей местами будет +18...+21 градус.

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"Ветер во вторник будет с северо-востока, на востоке и юге Украины возможны сильные порывы до 15-20 метров в секунду"", - предостерегла синоптик.

В Киеве, по данным Наталки Диденко, завтра также будет сухо и солнечно, +22 градуса.

В Украине ожидается изменение погоды - что известно

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что первая половина в большинстве областей Украины будет теплой и сухой. Только на крайнем юго-востоке страны и в Крыму время от времени будут проходить дожди, в отдельные дни - на фоне порывистого северо-восточного ветра.

Но с 5 мая, по его данным, на территорию Украины распространится холодная воздушная масса с Баренцева моря, поэтому температурный фон снизится на 5-7 градусов. Также ночью и утром, по его прогнозу, в северных областях, а также в Полесье возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе.

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