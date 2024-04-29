По ее словам, существует целый пласт работы, но этим должны заниматься не военные в окопах.

Дарья Васильченко с позывным "Сальвия", которая уже более года командует взводом аэроразведки 23 отдельного батальона спецназначения, заявила, что нужно наладить коммуникацию между правительством и людьми, которые занимаются реинтеграцией, реабилитацией и адаптацией защитников.

"Гражданским нужно адаптироваться к военному обществу, а не военным к гражданскому. Уже сейчас надо внедрять коммуникационные, адаптационные и психологические стратегии, а также проводить различные курсы для семей защитников. Это целый пласт работы, который должны делать не военные, которые сидят в окопе. Кто не помогает армии и не понимает, зачем помогать, того, к сожалению, жизнь погрузит в эту войну, но с другой стороны. Кто хочет что-то делать, но колеблется и не знает, как помочь - придите на день открытых дверей ко мне в батальон. Я вам покажу, что и как делаем", - отметила она в интервью online.ua.

Васильченко отметила, что не хотела бы видеть в своем подразделении человека, который пытается уклониться от мобилизации или равнодушен к войне. По ее мнению, должно быть "внутреннее ощущение защищать свой дом".

Видео дня

"Если тебе безразлично, что происходит на фронте, и пытаешься переплыть реку Тису, то я не хотела бы видеть такого человека в своем подразделении. Его за уши притянули и сказали: "Нет, будешь служить". Он мне так же с позиции убежит", - пояснила защитницы.

Васильченко добавила, что все ее знакомые военные знают, зачем они воюют и насильно это втолковать человеку в голову невозможно. Она также призналась, что у защитников также бывают моменты, когда они падают духом и думают: "Боже, что я вообще здесь делаю? Зачем это? Могла бы себе горя не знать".

"Но понимаю, что это мое государство, и я имею свой клочок работы. Я не хочу, чтобы мои дети узнали о том, что такое кровопролитие, насилие и тому подобное. Украинцы должны объединиться, как в первые дни вторжения. С такой же силой, мотивацией и волей к жизни. Посмотрите, сколько на кладбище появилось новых могил. И это вас не мотивирует? Вы не понимаете, зачем идти воевать? Я не хочу, чтобы все жертвы, которые понесло наше общество, оказались напрасными. Мы не можем сделать шаг назад, потому что это будет осквернение памяти о наших павших Героях. Этого нельзя допустить", - подчеркнула она.

По словам Васильченко, жители столицы не чувствуют войну и живут своей обычной гражданской жизнью.

"Киевляне вспоминают о войне только когда происходят обстрелы, тогда они поддерживают ВСУ. В столице я не почувствовала, что люди понимают, что на самом деле происходит. Они не хотят замечать, что через несколько сотен километров происходят боевые действия с непоправимыми потерями", - подытожила защитница.

Война в Украине - последние новости

Боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, а в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", отмечает, что воевать придется всем, надо собраться и уйти, а не искать отмазки.

По его мнению, если войну в Украине "заморозят", то все равно не надо ожидать долгого мира. Новое вторжение россиян произойдет снова через некоторое время.

Вас также могут заинтересовать новости: