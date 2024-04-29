По его словам, сейчас желающих идти в ряды ВСУ "совсем нет", а ребятам на фронте нужна замена.

Боец с позывным "Нико", который во время одного из заданий получил тяжелое ранение, а в дальнейшем - ампутацию ноги, но продолжил службу в 12-й бригаде Национальной гвардии Украины "Азов", отмечает, что воевать придется всем, надо собраться и пойти, а не искать отмазки.

В эксклюзивном интервью Алине Турышин для TSN.UA, отвечая на вопрос о том, что смотивировало идти воевать лично его, "Нико", в частности отметил, что полномасштабная война дает понимание, что нужно идти и защищать страну.

"Потому что те, кто уже там находятся, их не хватит. Потому что врага слишком много. Он нас в количестве, скажем так, превосходит. И придется идти всем, воевать придется всем. Это однозначно", - сказал он.

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"Нико" добавил, что долго думать здесь не о чем. "Надо просто сесть раз, подумать и решить. И все. Просто тебе это нужно... Не искать никаких оправданий, отмазок и тому подобного. Взял собрался и пошел", - отметил военный.

Также на вопрос, почему он решил продолжить службу, "Нико" подчеркнул, что война продолжается и закончится не скоро.

"Во-вторых, потому что надо продолжать выполнять долг. Кто как не мы? Сейчас желающих идти в ряды Вооруженных сил Украины, становиться на защиту совсем нет. От слова "совсем". Люди что только не придумывают: то ту Тису переплывают, топятся... Лучше ты пойди и погибни как настоящий мужчина, как настоящий воин, который стал на защиту своей семьи, своего государства, своей нации, чем ты просто утонешь как крыса", - сказал "Нико".

Он добавил, что просто не знает, "как по-другому называть тех людей, которые убегают". В то же время, продолжил боец, эти люди "могут приносить очень большую пользу".

"Это не значит, что тебя сейчас мобилизовали, завтра тебя забросили на фронт, завтра тебя убили. Это все не так работает, все работает немного по-другому. Люди должны понимать, что сейчас много тренировок. И у тебя есть время, у тебя было время по крайней мере готовиться к этому всему. Но просто некоторым людям это или не интересно, или же кто-то на чем-то греется. Потому что кому война, а кому мать родная", - отметил военный.

Кроме того, он отметил, что "ребят (на фронте - УНИАН) надо менять, а менять сейчас будет некем, и ребята уже очень устали".

Относительно того, какие изменения он хотел бы увидеть в армии, "Нико" отметил, что там "мы и так уже начали менять все, что можно". "Но все еще будет меняться. Нам надо ставить изготовление всего вооружения на государственные рельсы. Как это сделал наш враг", - сказал он.

"Нико" также отметил, что люди в тылу должны больше думать о войне. "Нам надо всем собраться, как было это в начале войны, сплотиться и вместе работать на победу", - подчеркнул военный и выразил мнение, что следующему поколению тоже придется воевать, поэтому нужно готовиться.

Также на вопрос, встречалась ли ему "совковщина" в армии во время войны боец рассказал, что видел такое, в частности в учебном центре. "Но именно в моей роте не было таких затяжек, не было такой "совковщины". Можно сказать, что у нас тоже было такое побратимство", - сказал он.

Война в Украине - мобилизация

The Economist писал, что в Украине не хватает бойцов на фронте, вследствие чего усиливаются мобилизационные мероприятия. При этом количество уклонистов от военной службы увеличивается.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины проинформировало, что в Закарпатской области пограничники обнаружили в реке Тиса тела двух мужчин, которые пытались переплыть реку.

Пограничники подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису.

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