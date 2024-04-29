Синоптик прогнозирует похолодание во второй половине текущей недели.

На этой неделе в Украине ожидается умеренно теплая погода, местами с кратковременными дождями. Во второй половине недели будет похолодание, а местами даже снова возможны заморозки. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, пишет Метеопрог.

По его словам, большой и малоподвижный антициклон Rainer будет определять погодные условия на большей части территории Украины в первой половине недели. Благодаря этому ожидается малооблачная и комфортная погода, однако ночи будут прохладными.

А вот крайний юго-восток страны и Крым, по словам синоптика, будут находиться под влиянием атмосферного фронта, поэтому здесь время от времени будут проходить дожди, в отдельные дни на фоне порывистого северо-восточного ветра.

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"С 5 мая на нас распространится холодная воздушная масса из Баренцева моря, поэтому температурный фон в Украине снизится на 5-7 °С, а в ночное и утреннее время в северных областях, а также в Полесье возможны заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Погода 29 апреля

Сегодня, по его прогнозу, только в восточных областях местами пройдут дожди. На остальной территории страны будет сухо. В западной части днем местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха +17...+22 °С.

Погода 30 апреля

Последний апрельский день в Украине будет малооблачным и без осадков. Только в Крыму и на крайнем юго-востоке ожидаются дожди. Ветер будет северо-восточный, в западной части юго-восточный, 7-2 м/с, днем местами порывы, 15 - 17 м/с. Температура ночью +6...+11 °С, а днем по всей стране воздух прогреется до +18...+23 °С.

Погода 1 мая

В среду, по прогнозу Кибальчича, в Приазовье, Крыму и Одесской области ожидается дождливая погода. На остальной территории Украины без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной половине местами порывы до 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут +7...+12 °С, а днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

Погода в Киеве - прогноз на ближайшие дни

До 1 мая температура в Киеве будет постепенно повышаться. По данным Укргидрометцентра, в течение текущей недели по Киевской области благодаря антициклону ожидается солнечная и комфортная погода без осадков. По ночам будет около +10°, а днем температура поднимется до +20°...22°.

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