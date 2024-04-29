До середины недели в стране сохранится сухая и теплая погода.

На этой неделе в Украине ожидается изменение погоды. Первая половина недели будет теплой, сухой и с обилием солнца. В середине недели облачность станет больше, а накануне выходных начнутся дожди. Температура в конце недели снизится до +14°...+20°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели в Украине будет теплым. Практически по всей старне воздух прогреется до приятных +20°...+23°. Ожидается переменная облачность, а дожди вероятны только местами на юго-востоке страны.

Завершится апрель в Украине сухой, ясно и безоблачной погодой. 30 числа столбики термометров покажут +19°...+22°, только в Крыму похолодает до +13°.

Видео дня

1 мая в Украине продлится сухая и теплая погода с обилием солнца. Воздух по всей стране прогреется до приятных +21°...+23°, только в Крыму и в Одесской области будет свежее, +15°...+18°.

В четверг, 2 мая, в Украину натянет тучи, но температура останется практически без изменений, +19°...+23°. В Крыму пройдут дожди, а столбики термометров покажут +14°, в Одесской области будет +18°.

В пятницу, 3 мая, в Украину придут дожди и ливни. Осадки ожидаются везде, кроме северной и северо-восточной частей страны.

На северо-востоке температура снизится до +16°...+19°, в крыму и Одесской области будет +15°...+18°, а на остальной территории воздух прогреется до +20°...+22°.

На выходных небольшие дожди ожидаются только местами на юге и в Прикарпатье, а температура еще немного снизится. К концу недели уже по всей стране станет +14°...+19° и только местами на западе температура повысится до +20°...+21°.

Вас также могут заинтересовать новости: