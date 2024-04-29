RACER может изменить рынок гражданских авиаперевозок, однако сначала он должен доказать свою экономическую целесообразность.

Европейская компания Airbus Helicopters подняла в небо разработанный ею прототип высокоскоростного вертолета RACER (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft). Об этом сообщает пресс-релиз на сайте Airbus.

Первый полет RACER провели на территории Франции, он длился около 30 минут. Во время летных испытаний инженеры Airbus провели оценку базовых возможностей летательного аппарата.

"Эта важная веха запускает летную кампанию, которая продлится два года и будет направлена на постепенное раскрытие потенциала летательного аппарата и демонстрацию его высокоскоростных возможностей", - говорится в заявлении компании.

RACER получил один несущий винт, а также два толкающих винта, установленные на коробчатых крыльях. Такая компоновка позволяет демонстратору развивать крейсерскую скорость более 400 км/ч. Для сравнения, крейсерская скорость вертолета Ми-8 составляет примерно 225 км/ч.

Гибридную силовую установку для RACER создала компания Safran Helicopter Engines. Разработчики вертолета говорят, что экономия топлива благодаря оптимизированной аэродинамике и использованию силовой установки в эко-режиме составит примерно 20% по сравнению с современными вертолетами такого же класса.

Новые разработки из мира вертолетов

Далеко не все перспективные вертолеты получают путевку в жизнь. Одной из самых показательных в этом смысле является история американской программы разведывательно-боевого вертолета нового поколения FARA (Future Attack Recon Aircraft).

Программу недавно свернули, несмотря на многие годы работ в этом направлении, а также миллиарды долларов, потраченных на нее.

Напомним также, что не так давно КНР начала испытания нового вертолета, который с некоторый ракурсов практически невозможно отличить от американского AH-64 Apache.

Предполагается, что новинку создали на базе китайского Z-20, который в свою очередь считают "копией" американского UH-60 Black Hawk.

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