Чтобы успеть полюбоваться красотой, лучше поторопиться.

25 апреля 2024 года на "Певческом поле" на территории Печерского ландшафтного парка в Киеве стартовала традиционная выставка тюльпанов.

В этом году к ним присоединились виолы, нарциссы, крокусы, ирисы и другие многолетники, которые гармонично соединились в цветочные композиции, сообщили на странице парка в Facebook. Также экспозиции дополнили сказочные гномы, а еще цветочные фламинго, павлины и овечки.

Кроме того, в этом году на территории парка появились дополнительные зоны досуга и расширилось меню на фуд-кортах.

Видео дня

Какой получилась нынешняя выставка тюльпанов на "Певческом поле", смотрите в фоторепортаже УНИАН.Туризм.

Когда и как работает новая выставка тюльпанов в Киеве

Выставка тюльпанов на "Певческом поле" в Киеве работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по адресу ул. Лаврская, 31 (возле Киево-Печерской лавры).

Стоимость взрослого билета составляет 250 гривень, детского - 150 гривень (дети до 3-х лет – бесплатно). Также предусмотрен бесплатный вход для льготных категорий: пенсионеры (вход бесплатный каждый понедельник), люди с инвалидностью 1 и 2 группы, военные. Купить билеты можно как на входе в парк, так и онлайн.

Когда выставка закроется, пока в администрации парка не сообщают. Но обычно она продолжается до тех пор, пока цветы не завянут. В этом году, к сожалению, это может произойти быстрее, чем хотелось бы, ведь даже уже на четвертый день после старта фестиваля некоторые цветы начали отцветать, вероятно, из-за резких перепадов температур этой весной. Так что если хотите успеть полюбоваться красотой, лучше не откладывать поход на "Певческое поле".

Как ранее сообщал УНИАН, также как раз сейчас в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины в Киеве продолжается сезон цветения сирени, азалий, рододендронов, магнолий и других весенних деревьев.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.