Убийство украинских военных в Германии: СМИ раскрыли новые детали

Вероятно, жертвы были знакомы со своим убийцей до преступления.

Убитые в Германии украинцы были военными и проходили реабилитацию. Сейчас у следствия нет доказательств, что зверское преступление связано с захватнической войной России против Украины.

Как пишет Bild, после убийства украинцев в баварском городе Мурнау появился стихийный мемориал, посвященный жертвам-украинцам. Люди приносят туда цветы, флаги Украины и свечи.

В украинском МИД подтвердили, что жертвами стали украинские военные 36 и 23 лет. Оба находились в Баварии на "медицинской реабилитации" после участия в военных действиях.

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Подозреваемый в убийстве - гражданин России. Следователи считают, что подозреваемый зарезал двух украинцев. Один из них умер сразу, второй - впоследствии в больнице. Россиянина нашли в его квартире недалеко от места преступления. На ручке двери обнаружили кровь жертв.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн заявил, что следствие будет подробно выяснять мотивы преступления. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил дипломатам внимательно следить за этим делать и поддерживать контакт с правоохранителями из Германии.

По данным полиции, пока нет доказательств того, что убийство связано с российским вторжением в Украину. Очевидно, все трое мужчин были знакомы до преступления. Однако эти обстоятельства еще будут дополнительно проверять.

"Если окажется, что основой спора стала агрессивная война России против Украины, которая нарушает международное право, это было бы катастрофой для региона", - заявил в воскресенье руководитель парламентской группы "Свободные избиратели" Флориан Штрайбл, цитирует Welt.

Убийство украинцев в Германии: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая полиция сообщила об убийстве украинцев 23 и 38 лет в Мурнау. Сообщалось, что мужчин нашли с колото-резаными ранами на территории ТЦ.

Старший мужчина погиб на месте, младший - в больнице. Полицейские нашли и задержали 57-летнего россиянина. Впоследствии стало известно, что его арестовали.

Немецкие СМИ сообщали, что украинцы могли быть знакомы с нападающим. У него есть не только российское гражданство, но и немецкое.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что убитые в Германии украинцы были военнослужащими.

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