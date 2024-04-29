Убийство украинцев в Германии: подозреваемый был фанатом Путина

Более того, мужчину хорошо знают в прокремлевских кругах.

Гражданин России, которого подозревают в жестоком убийстве двух украинских военных в Германии, является фанатом Владимира Путина. Он был известен в пропутинских кругах.

Об этом сообщил директор Инициативы Центр европейской устойчивости в Берлине Сергей Сумленный в эфире канала КИЕВ24. По его словам, несмотря на закон о запрете антиукраинских настроений в Германии, пропаганда кремлевских нарративов до сих пор продолжается.

"Полиция в Германии не очень активно распространяет информацию. Это нормальная практика для расследований. То, что мы сейчас знаем, это уже больше чем полиция обычно распространяет. Мы знаем, кто этот человек, которого задержали за убийство украинских военных. Мы знаем, что ему 57 лет", - рассказал он.

По данным Сумленного, подозреваемый в убийстве двух украинцев является известной фигурой в пропутинских кругах.

"Их много в Германии. Он был членом многих этих комьюнити и даже открыто носил шевроны с буквой "Z". Они этим гордятся. В Германии демонстрация этих символов запрещена. Но фактически этот закон не работает", - добавил он.

Убийство украинцев в Германии: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее немецкая полиция сообщила об убийстве украинцев 23 и 38 лет в Мурнау. Сообщалось, что мужчин нашли с колото-резаными ранами на территории ТЦ.

Старший мужчина погиб на месте, младший - в больнице. Полицейские нашли и задержали 57-летнего россиянина. Впоследствии стало известно, что его арестовали.

Немецкие СМИ сообщали, что украинцы могли быть знакомы с нападающим. У него есть не только российское гражданство, но и немецкое.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает, что убитые в Германии украинцы были военнослужащими.

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