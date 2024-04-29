Среди задержанных оказалась 19-летняя девушка.

В России заявили о задержании поджигателей вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево.

Как пишет "База", ФСБ задержана 4 парней и 19-летнюю девушку. Все они приехали в Москву из регионов:

22-летний Булгаков Н. из Новосибирской области;

22-летний Ямсков Д. из Норильска;

21-летний Хамидулин С. из Новосибирска;

22-летний Яковец Р. из Ростовской области;

19-летняя Мочалина А. из Норильска (на фото).

Отмечается, что Ка-32 подожгли в ночь с 25 на 26 апреля. Он стоял на стоянке "Северная" в чехле. В день поджога вертолет находился на техническом обслуживании. На месте происшествия криминалисты нашли сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, колючую проволоку, платок и перчатки.

Видео дня

Следственным комитетом на водном и воздушном транспорте было возбуждено уголовное дело о теракте. Вертолеты Ка-32 якобы используют для тушения пожаров.

Уничтожение Ка-32

Как сообщили источники УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32.

Вертолет находился на территории международного аэропорта Остафьево (Новомосковский административный округ Москвы), его удалось сжечь. Отмечалось, что россияне использовали его для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск и эвакуационных операций.

Затем в ГУР показали видео операции. На кадрах видно, как пылает Ка-32.

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