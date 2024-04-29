Делегация ХАМАСа посетит Египет в понедельник для проведения мирных переговоров.

Цены на нефть снизились: в том числе из-за запланированных на сегодня переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС, что, по мнению экспертов, снижает шансы на дальнейшую эскалацию. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть Brent упали на 1 долл, или 1,1%, до 88,50 долл за баррель. В то же время фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 84 цента, или на 1%, до 83,01 долл за баррель.

Напомним, в субботу министр иностранных дел Израиля заявил, что вторжение в Рафах, которое запланировали ранее, могут отложить, если стороны конфликта заключат соглашение. Оно предусматривает освобождение израильских заложников.

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Активизация усилий по прекращению огня ослабила геополитическую напряженность и повлияла на сегодняшние торги. Еще одним фактором снижения цен на нефть стало то, что рынки ожидают пересмотра политики Федеральной резервной системы США, который назначен на 1 мая.

Как стало известно, инфляция в Соединенных Штатах увеличилась на 2,7% в годовом измерении, что превысило целевой показатель ФРС в 2%. Более низкая инфляция увеличила бы вероятность снижения процентных ставок, что привело бы к стимуляции экономического роста и спроса на нефть.

Цены на нефть - последние новости

Напомним, в минувшую пятницу цены на "черное золото" пошли вверх после заявления американского министра финансов Джанет Йеллен о хороших перспективах экономического роста в США.

Заметим, что за неделю до этого нефть резко подскочила в цене на фоне новостей с Ближнего Востока, а некоторые эксперты даже заговорили о возможности увеличения цен до 130 долл.

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