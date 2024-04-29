Певица раскрыла подробности начала своего пути на большой сцене.

Народная артистка Украины Тина Кароль впервые раскрыла подробности начала своей музыкальной карьеры. Певица рассказала историю, как ей не удалось стать участницей девичьей группы.

Тина Кароль поделилась, что ситуация произошла, когда ей было 17-18 лет. По словам артистки, тогда она уже проживала в Киеве и как раз решила самостоятельно зарабатывать на жизнь.

"Где-то в 17-18 лет я начала думать за то, как бы мне найти себе место на сцене. Для того, чтобы как-то почувствовать всю тяжесть своей судьбы, я отказалась от денег, передачек из дома. Я себе решила, что с этого момента должна сама зарабатывать и как-то прожить", - рассказала исполнительница.

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Тина Кароль отметила, что она участвовала в различных кастингах, чтобы заработать первые средства. После многочисленных попыток, певица все же попала на пробы в девичью группу.

"Происходили различные кастинги. И один из этих кастингов - это был набор в самую вокальную, самую крутую девичью группу. Нас собрали троих - Елена Омаргалиева. Была Паулина - девушка. И я. Я была самая грубая. Я весила тогда 67 кг. Я пришла на кастинг. Будто на кастинге меня взяли, а потом пригласили в студию, чтобы я исполняла со всеми песню "Чом ти не прийшов", - поделилась Кароль.

Исполнительница призналась, что не имела необходимых для участия в коллективе вокальных данных. Из-за заболевания Тина не могла вытягивать все ноты и поэтому ей не удалось спеть с другими участницами. В конце концов, знаменитость получила отказ. Она называет этот период своей жизни "самым большим поражением":

У меня тогда были сапоги с дыркой на подошве, потому что я не могла купить другие. Был сильный дождь. Я шла по дождю, конечно, засыпало горло, охрипли высокие ноты. И я прихожу на эту студию и пою. Я никогда не пела в ансамбле, это совсем другое пение. Я не могла держать свою партию. И они мне говорят: "Плохо, это все плохо". И они меня выгоняют из группы, в которую я почти попала. Это мое было самое большое поражение в раннем шоубизнесе.

Стоит сказать, что группу так и не создали, поэтому о ней ничего неизвестно. По словам Тины, она пришла к выводу, что только с качественной подготовкой возможно достичь успеха.

"Девичьей самой вокальной группы не произошло. Как-то они не нашли третью, а меня они потеряли. И зря. С того момента я себе зарубила на носу, что успех приходит к подготовленным. Иначе не бывает", - подчеркнула певица.

Напомним, ранее появились новые детали первого концерта Тины Кароль после смерти мужа.

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