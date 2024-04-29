По информации СМИ, несовершеннолетняя произвела выстрелы из страйкбольного пистолета.

В Днепре 14-летняя девушка стреляла в свою знакомую, в результате чего та получила телесные повреждения.

Как сообщает полиция Днепропетровской области, конфликтная ситуация между несовершеннолетними девушками возникла 27 апреля возле одного из кафе в Амур-Нижнеднепровском районе города.

Во время конфликта, по предварительной информации, 14-летняя девушка произвела несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону знакомой. В результате 17-летняя девушка получила телесные повреждения.

Видео дня

Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних. В правоохранительном ведомстве добавили, что все причины и обстоятельства происшествия выяснят следователи в ходе досудебного расследования.

Издание "Информатор" обнародовало подробности инцидента. Отмечается, что девушки договорились встретиться возле кафе, чтобы "решить все вопросы".

"Между ними возникла ссора и одна из девушек попала из страйкбольного оружия в другую. В результате инцидента 17-летнюю пострадавшую доставили в больницу. У нее, предварительно, диагностировали ушибы от шариков в области шеи, поясницы и лопатки", - говорится в сообщении СМИ.

Гибель школьника на занятии по стрельбе в Ивано-Франковской области

В ноябре прошлого года в Ивано-Франковской области на занятии по стрельбе из пневматической винтовки застрелили ученика 9-го класса. В него по неосторожности при перезарядке винтовки выстрелил одноклассник. Пуля попала в область грудной клетки.

От полученной травмы школьник скончался до приезда скорой помощи. Полиция задержала учителя, на уроке которого погиб ученик.

Вас также могут заинтересовать новости: