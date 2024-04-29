Taurus - не панацея: эксперт объяснил, почему Украине не стоит молиться на немецкие ракеты

По словам Петра Черника, ракеты Taurus помогли бы Украине уничтожить Крымский мост только в случае смешанного удара.

Немецкие ракеты Taurus, которые Олаф Шольц не спешит передавать Украине, помогли бы в войне против России, но не изменили бы ход войны.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Taurus не является панацеей, их всего у немцев задекларировано до 130 единиц. То есть, если дадут 30 - это уже будет огромный шаг вперед. Баллистика, на самом деле - это наше все - большое количество ATACMS. Если говорить о качестве такого оружия, то очень сомнительно, что будет дальность до 500 километров. Все экспортные варианты предоставляются до 300 километров. Конечно, в смешанном ударе вместе со Storm Shadow, большим количеством беспилотников и теми же ATACMS, могут по-настоящему повредить или подвести Крымский мост. Было бы хорошо, если бы эти ракеты поступили, но я бы не говорил, что это какие-то вундерваффе", - отметил Черник.

Он также добавил, что для того, чтобы РФ существенно почувствовала последствия передачи Киеву Taurus, Украина должна получить большое количество этих ракет.

"Во время операции "Буря в пустыне" за 37 дней американцы отстреляли более 600 ракет. В течение одних суток могли использовать от 20 до 100 ракет. Нам сложно о таком даже мечтать", - сказал Черник.

Taurus для Украины: что надо знать

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus .

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, передача Украине ракет Taurus означала бы смерть для Крымского моста . Однако, немецкий канцлер этого не хочет.

Зато военный аналитик Александр Коваленко считает, что Taurus не является уникальной ракетой, которая одновременно имеет много минусов. Он заявил, что Украине не стоит зацикливаться на Taurus, ведь для F-16 есть другие интересные варианты.

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