По мнению Мусиенко, такие заявления ориентированы на партнеров Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лушенко своими заявлениями об угрозе из НАТО нагнетает ситуацию в пользу Путина, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Лукашенко нагнетает ситуацию. Я думаю, он отправляет сигналы от Кремля. Мол, давайте договариваться. Он сказал, что надо договориться, мол, ничья и ни одна сторона не победила. Если же не хотите - будет сценарий эскалации, ядерная угроза. Он об этом постоянно говорит", - пояснил Мусиенко в эфире телемарафона.

Эксперт также отметил, что такие заявления ориентированы не на Украину, а не партнеров Киева - из Евросоюза и НАТО.

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"Лукашенко говорит, что вроде как дроны из Литвы летят по Минску. Это такие сигналы, мол, уменьшайте поддержку Украины, давайте о чем-то договариваться. Поскольку РФ может распространить ядерное оружие. Это сценарий такого "плана Б" от Путина: если в Украине что-то идет не по плану, надо распространить на Литву и шантажировать Запад", - пояснил Мусиенко.

Лукашенко - другие заявления

Накануне Лукашенко заявил, что передача Украине ATACMS представляет угрозу РФ. И если Кремль ее почувствует, то применит "весь свой арсенал оружия".

Незадолго до этого Лукашенко также рассыпался угрозами о вторжении в одну из соседних стран ЕС с территории Беларуси. В частности, речь шла о прорыве Сувалкского коридора.

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