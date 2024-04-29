Смартфон получил синюю расцветку, а позже в этом году может появиться красный Phone (2a).

Компания Nothing представила новую версию недорогого Phone (2a). Смартфон получил синюю расцветку – до этого он был доступен только в белом и черном цветах.

В продажу Nothing Phone (2a) Blue поступит 2 мая. В анонсе сказано, что девайс будет продаваться эксклюзивно в Индии по цене от 19 999 рупий (~9500 грн), но чуть позже наверняка появится на AliExpress и подобных маркетплейсах.

Ранее источники также сообщали, что позже в этом году может появиться красный Phone (2a), а также версия Community Edition Project, созданная фанатами компании.

Видео дня

Что касается характеристик Nothing Phone (2a) Blue, то они не изменились. Новый девайс вышел со знакомой прозрачной задней панелью и подсветкой. Телефон получил большой 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Mediatek Dimensity 7200 Pro, двойную камеру 50+50 мегапикселей и батарею емкостью 5000 мАч.

Телефон хороший – главный техноблогер MKBHD назвал Nothing Phone (2a) одним из лучших среднебюжетников на рынке. Его мощности будет не хватать только в самых топовых играх, а камера выдает четкие и качественные снимки в большинстве условиях. Вдобавок, это самый стильный смартфон в своей категории.

Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024 году. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.

А у Google скоро выйдет новый бюджетник Pixel 8a, который предложит что-то действительно уникальное. Он будет получать обновления семь лет, то есть до 2031 года. Сегодня такую длинную поддержку можно найти только в парочке флагманских моделях.

Вас также могут заинтересовать новости: