Певица спела в дуэте с известным артистом-иностранцем.

Известная украинская певица Настя Каменских презентовала новую песню "Moloko" и клип к ней. Артистка записала трек совместно с известным певцом доминиканского происхождения Atomic Otro Way.

Релиз новой песни Настя Каменских планировала еще на 2022 год, однако из-за полномасштабного российского вторжения, певица отложила премьеру. Сегодня исполнительница также выпустила клип к песне, события которого происходят на сказочной планете Moloko. В сюрреалистическом мире с летучими коровами Каменских искупалась в молочной ванне. А также потанцевала в платье невесты в банке с молоком.

Кроме того, в начале клипа NK летает голой на ракете. Певица продемонстрировала мем "голая на ракете", который завирусился в сети после одного из ее интервью.

В клипе Настя Каменских появилась в четырех образах, в частности как фея, соблазнительница, античная женщина и современная Шахерезада.

Певец Atomic неожиданно ожил на упаковке из-под хлопьев и в ложке с молоком. Также в видео снялся украинский певец Ostrovskyi. Он сыграл роль молочника. NK флиртовала с ним, когда тот наливал ей молоко.

"Я всегда стремилась быть разной в своем творчестве, удивлять зрителей и слушателей. Я мечтала создавать музыку, которая не имеет границ. И для меня важно дополнять свои песни яркими визуалами, которые отражают настроение и эмоции, изложенные в них. Клип "Moloko" - это путешествие в мир розовых фантазий, где каждый из нас может на несколько минут спрятаться среди мягких облаков и ярких героев от всех проблем. Это идеальный мир, где царит сплошной позитив и счастье", - прокомментировала новую видеоработу Настя Каменских.

Над клипом работала режиссер Лиза Руда, которая только начинает свою звездную карьеру. Съемки видео проходили в Киеве.

Реакция слушателей

"Не понимаю хейт к этой песне. Очень хорошая работа, песня поднимает настроение, а клип вообще очень интересно снят. Настя молодец"

"Пока вообще не понимаю ни сам клип, ни песню, точно не для нашей аудитории"

"Как же я ждала возвращения именно такой NK, теперь на повторе весь день"

"Не понимаю этот клип, какой-то пошловатый... При чем тут украинское молоко и щупанье груди... Какая-то дискредитация украинских женщин. Мне не понравилось это произведение"

Напомним, ранее Настя Каменских подогрела слухи о личной жизни.

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