За минувшие сутки на юге стало меньше на 118 захватчиков.

Российская оккупационная армия увеличила количество штурмов на двух направлениях, в частности на Ореховском направлении за минувшие сутки было четыре вражеские атаки, а 27 апреля - только две.

"Прошедшие сутки в операционной зоне Сил обороны Юга были напряженными. Враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занятых позиций. На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма в районе Старомайорского, на левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины - 5 штурмов в районе Крынок. Понеся потери, враг отошел на свои исходные позиции", - заявили в Силах обороны юга.

Говорится, что оккупанты осуществляют артиллерийские обстрелы, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В частности, в операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 151 разведывательного БпЛА противника.

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В течение боевых суток оккупанты атаковали ракетами Запорожье и попали по территории одного из предприятий. Также на Ореховском направлении враг нанес 6 авиационных ударов с применением 5 управляемых авиабомб и около трех десятков неуправляемых авиационных ракет. На Херсонском направлении агрессор нанес 4 авиаудара, применив 15 управляемых авиабомб и три десятка неуправляемых авиационных ракет. В результате, на Херсонщине повреждены админздания, учебные заведения, частные жилые дома.

"В результате применения управляемых авиабомб в Запорожье ранены два гражданских лица, повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки", - рассказали в Силах обороны.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей российские террористы применили 296 FPV-дронов, 6 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 245 осколочных боеприпасов. В результате на Херсонщине поврежден частный дом, на Николаевщине - имущество промышленного предприятия.

Кроме того, оккупанты из артиллерии ударили по Херсону и еще по 18 населенным пунктам Херсонщины. Именно во время артиллерийских обстрелов повреждены объект критической и транспортной инфраструктуры, частные жилые дома, агропредприятие. На Днепропетровщине враг обстрелял артиллерией Никополь и Покровскую громаду - повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и линия электропередачи. В Запорожье захватчики били по 10 населенным пунктам - ранен гражданский человек, повреждены частные дома.

Потери России на юге Украины

Стало известно, что, благодаря работе украинских защитников, в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 118 оккупантов и 26 единиц вооружения и военной техники, из них: 6 пушек, 2 минометы, 15 единиц автобронетехники, станция радиолокационной борьбы, 2 БпЛА "Mavic".

Также говорится, что кораблей флота противника в Черном и Азовском морях сейчас не наблюдается. Ракетоносители РФ находятся в пунктах базирования, в основном в Новороссийске. Враг выполняет мероприятия по сохранению корабельно-катерного состава, постоянно меняя места стоянок.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля российские оккупационные войска не смогли увеличить натиск на ВСУ. На Ореховском направлении захватчики совершили 2 тщетных штурма: по одному в районе Старомайорского и Роботино, о Херсонском направлении официальных сообщений о вражеских атаках не было.

За 27 апреля у врага на Херсонском и Ореховском направлениях уменьшилось на 119 солдат и 55 единиц вооружения и военной техники. Это - реактивная система залпового огня "БМ-21", танк, 17 пушек, 2 минометы, 25 единиц автобронетехники, 3 системы радиолокационной борьбы, 2 разведывательных БпЛА "Орлан-10", 2 аэрофотостанции, генератор, лодка. Также было уничтожено 4 полевых пункта боеснабжения и 3 наблюдательных пункта россиян.

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