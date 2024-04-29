Ранее сообщалось, что британские военные получат 148 танков Challenger 3.

Новый британский основной боевой танк (ОБТ) Challenger 3 отправили в Германию для проведения испытаний. Об этом сообщает New Atlas.

"Еще одна важная веха для программы", - прокомментировали событие в пресс-службе компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL). Во время испытаний прототип проверили в рабочих условиях, чтобы подтвердить эффективность ОБТ и сделать необходимые изменения, если это потребуется.

В ходе испытаний Challenger 3 стрелял по целям с разных расстояний, используя запатентованные боеприпасы от компании Rheinmetall. Другие прототипы ОБТ пройдут испытания уже непосредственно на территории Великобритании.

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Challenger 3 - справка

Танк Challenger 3 представляет собой глубокую модернизацию танка Challenger 2, который ранее получила Украина.

Новый танк может похвастаться улучшенным бронированием и новой пушкой. Если на Challenger 2 установлена 120-мм нарезная пушка, то новая итерация Challenger получила гладкоствольную L55A1, которая позволит танку использовать большую часть снарядов НАТО (немецкие и американские танки также имеют гладкоствольные пушки).

Все это по словам британской стороны превратит Challenger 3 в "самый смертоносный танк в истории британской армии". Согласно планам, всего изготовят 148 танков Challenger 3.

Ранее, напомним, стало известно, что Украина решила отвести с фронта американские танки Abrams M1A1.

Проблемы возникли из-за того, что враг начал еще более активно использовать разведывательные и ударные дроны, что усложнило для Украины защиту ОБТ.

По оценкам экспертов, сейчас потеряли пять из 31 танка Abrams, которые получила наша страна.

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