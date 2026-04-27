В библейском городе обнаружили статую Афины возрастом 2000 лет (видео)

Археологи обнаружили 2-метровую мраморную статую Афины в древнеримском городе Лаодикея.

Археологи нашли 2-метровую статую Афины в театре Лаодикеи, некогда процветающего и знаменитого римского города, который даже упоминается в Библии.

Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой назвал его образцовым произведением искусства, отличающимся самобытным стилем.

Как пишет Turkiye Today, статуя богини в плаще и доспехах была найдена лицом вниз около внешней стены сцены. Хотя у статуи нет головы, ее тело сохранилось исключительно хорошо.

Редкое мастерство определяет эпоху Августа

Стилистический анализ указывает на то, что статуя была создана во время правления императора Августа, которое длилось с 27 г. до н.э. по 14 г. н.э.

Она отражает первый классический стиль того периода, характеризующийся натуралистичными складками ткани и мастерской работой с мрамором. Богиня стоит на круглом постаменте в тонко сотканном пеплосе без рукавов и плаще, обернутом вокруг шеи. Этот плащ, или гиламида, представляет собой уникальный типологический элемент, повышающий научную ценность находки.

Ее грудь украшает эгида с изображением головы Медузы и ряда детально проработанных змей. Поскольку скульптор предполагал, что статуя будет стоять между архитектурными колоннами, он оставил заднюю часть произведения в незавершенном виде. Этот прием позволил художнику сосредоточиться на деталях в передней части статуи, которые были видны древней публике.

В городе Лаодикее Афина имела значение, выходящее за рамки ее традиционной роли воительницы. Найденные на этом месте надписи свидетельствуют о ее роли покровительницы ткачества, которое было основной отраслью древнего города.

Театр рассказывал древние гомеровские истории

Сценическое здание театра датируется II веком до н.э. и отличалось впечатляющей трехэтажной планировкой.

Каждый уровень имел 16 колонн, а пространство между ними служило галереей для богов. Эти статуи часто изображали сцены из эпосов Гомера, такие как путешествие Одиссея.

Ранее в Германии археологи обнаружили древний римский канал, который более 2000 лет назад выполнял роль своеобразной транспортной "магистрали". Как выяснили ученые, искусственный канал построили примерно в I веке нашей эры. Он отличался впечатляющими размерами - около 15 м в ширину и до 2,5 м в глубину.

Кроме того, в Египте нашли идеально круглый храм, которому 2000 лет. Сооружение включало сеть водопроводной инфраструктуры.

