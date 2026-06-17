В Канаде обнаружили воду возрастом два миллиарда лет: одна из ученых попробовала ее на вкус

Такую воду обнаружили на шахте "Кидд-Крик".

На севере Онтарио, почти в трёх километрах под землёй, геологи обнаружили воду, которая была изолирована в горной породе на протяжении двух миллиардов лет. Об этом пишет Space Daily.

"Она старше животных, старше растений и старше почти всего, что представляет себе большинство людей, когда думают о жизни. Когда эта вода в последний раз соприкасалась с поверхностью, единственной формой жизни на Земле были микроорганизмы. Исследовательница, возглавлявшая эту работу, Барбара Шервуд Лоллар из Университета Торонто, попробовала эту воду на вкус. Она сделала это намеренно и с определенной целью. Во-первых, что это за вода", - рассказали в материале.

Где она была найдена

Видео дня

Такую воду обнаружили на шахте "Кидд-Крик" недалеко от Тимминса (Канада), которую во время исследования использовала компания Glencore и которую давно называют самой глубокой в мире шахтой по добыче цветных металлов. Там добывают медь, цинк и серебро.

"Самая нижняя доступная точка шахты расположена на глубине около трех километров, что делает её одним из немногих мест на суше, где любой человек может напрямую добраться до горной породы на такой глубине", - объясняют в публикации.

Шервуд Лоллар впервые посетила это место в 1992 году, а рекордные образцы были получены значительно позже. В 2013 году её команда описала трещинную воду на глубине около 2,4 км с минимальным средним временем пребывания около 1,5 млрд лет, а также доказательства в виде благородных газов, указывавшие на систему, связанную с минерализацией, произошедшей примерно 2,64 млрд лет назад.

"В 2016 году они спустились ещё глубже - почти до трех километров - и обнаружили воду, возраст которой составляет примерно два миллиарда лет; об этом они сообщили на заседании Американского геофизического союза в декабре того же года", - отмечает Space Daily.

Почему воду попробовали на вкус?

Дегустация горных пород и воды - обычная, хотя и не очень привлекательная часть полевых работ. Соленость - один из самых быстрых показателей, которые геолог может определить по жидкости, а язык - вполне подходящий инструмент для этого. В частности, Шервуд Лоллар подчеркнула, что она пробует эти воды на вкус, чтобы оценить их соленость, и что чем старше вода, тем она соленее.

Как оказалось, такая вода была очень соленой.

Исследовательница рассказала, что эта вода примерно в десять раз соленее морской, густая, горькая, а также имеет серный запах и приобретает едва заметный оранжевый оттенок при контакте с воздухом, ведь растворенное железо вступает в реакцию с кислородом.

"Один только возраст воды уже был бы достаточным аргументом, но более важно то, что содержится в этой воде. Химический состав жидкости, в частности сульфаты, образующиеся в результате реакций, схожих с теми, что происходят в глубоководных гидротермальных источниках, указывает на биологическую активность. Вода также содержит растворенный водород, а более поздние исследования участка Кидд-Крик выявили там микроорганизмы, среди которых сульфатредукторы, способные жить за счет таких химических процессов, происходящих в горных породах, в темноте и в изоляции от солнечного света", - объясняется в материале.

Другие исследования учёных

Ранее сообщалось, что японские исследователи обнаружили связь между витамином C и здоровьем мозга. Как оказалось, рацион, богатый витамином С, не только укрепляет иммунную систему, но и может способствовать сохранению здоровья мозга в пожилом возрасте.

Также в Финляндии ученые раскрыли тайны загадочного человека, который был похоронен 400 лет назад. По их словам, изотопный анализ зубов мужчины свидетельствует о том, что он прибыл в Куаасамо лишь незадолго до своей смерти.

Вас также могут заинтересовать новости: