На Солнце произошло сразу две самые сильные вспышки за последние 78 дней

Серия мощных выбросов вызвала сбои в радиосвязи на Земле.

Солнце проявило резкую активность, выбросив сразу две мощные вспышки класса X2.5 с интервалом всего в 7 часов. Эти события временно нарушили радиосвязь на дневной стороне Земли, пишет Space.com.

Обе вспышки произошли в области солнечных пятен на западном краю Солнца. Первая достигла пика 23 апреля, а вторая – 24 апреля. По словам физика Райан Френч, это самые сильные вспышки за последние 78 дней.

Как сообщается, излучение уже вызвало проблемы в радиосвязи: сначала в районах Тихого океана и Австралии, затем – в Восточной Азии. Перед этим наблюдалась серия вспышек среднего класса и редкое явление "симпатической вспышки" - это феномен в астрофизике, при котором солнечная вспышка в одной активной области провоцирует почти одновременную вспышку в другой.

Видео дня

Вероятно, вспышки сопровождались корональными выбросами массы, однако из-за расположения пятна их прямое попадание на Землю маловероятно. Тем не менее учёные не исключают касательного воздействия, способного вызвать геомагнитную бурю и яркие полярные сияния.

Вспышки на Солнце - что важно знать

Солнечные вспышки – это мощные взрывы, сопровождающиеся выбросом рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Они делятся на классы от A до X, где каждый следующий в 10 раз мощнее предыдущего, а X – самый сильный.

Вас также могут заинтересовать новости: