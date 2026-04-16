Ученые раскрыли новую тайну Солнца

Солнечный ветер у поверхности звезды оказался быстрее в несколько раз, чем считалось ранее.

Солнечный ветер в короне Солнца может двигаться в 3–4 раза быстрее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли учёные, проанализировав данные миссии Proba-3 Европейского космического агентства, сообщает space.com.

Ранее считалось, что так называемый "медленный" солнечный ветер имеет скорость около 100 км/с. Однако новые наблюдения показали, что у поверхности Солнца его скорость может достигать 480 км/с – почти как у быстрого ветра.

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, который распространяется по всей Солнечной системе и влияет на магнитное поле Земли, вызывая геомагнитные бури.

Исследователи полагают, что медленный ветер возникает близко к поверхности Солнцп при разрыве и повторном соединении магнитных линий, но этот процесс до конца не изучен. В отличие от быстрого, который дует из корональных дыр – темных, холодных областей с открытыми линиями магнитного поля в верхней атмосфере Солнца, медленный ветер выходит из Солнца неравномерно – в виде отдельных потоков.

Как сообщается, изучать корону сложно из-за яркости солнечного диска, поэтому раньше наблюдения были возможны в основном во время редких солнечных затмений. Миссия Proba-3 решила эту проблему: два спутника создают искусственное затмение, позволяя изучать область у поверхности Солнца.

С момента запуска аппараты уже провели десятки таких наблюдений и зафиксировали неожиданные ускорения ветра. Учёные отмечают, что это только начало исследований, которые помогут раскрыть природу процессов на Солнце.

Долгое время Апофис считался главной космической угрозой для человечества, однако последние измерения показывают, что 13 апреля 2029 года он благополучно пройдет вблизи нашей планеты на расстоянии примерно 32 000 километров от Земли. Это почти в 12 раз ближе, чем среднее расстояние от Луны до Земли, и ближе, чем многие спутники на геосинхронной орбите.

