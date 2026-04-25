Сильная вспышка произошла на Солнце: что будет с магнитными бурями 25 апреля

Последний раз магнитную бурю фиксировали 21 апреля.

В последние дни геомагнитная обстановка нормализовалась и сегодня ситуация тоже будет спокойной - магнитных бурь не ожидается. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Как сообщается, 24 апреля на Солнце произошла сильная вспышка, однако на данный момент неизвестно, достигнет ли она нашей планеты.

По прогнозу, сегодня магнитных бурь не ожидается, а уже завтра ситуация изменится. К концу недели Кр-индекс, который показывает силу магнитных бурь, повысится до 4-5, что означает о начале слабой магнитной бури.

Ранее Британская геологическая служба также сообщала, что в воскресенье на Земле ожидается небольшая и магнитная буря.

На Солнце нашли источник магнитных бурь - что известно

Учёные приблизились к разгадке природы магнитных бурь, обнаружив источник мощных магнитных процессов внутри Солнца. Исследование показало, что "двигатель", запускающий вспышки и выбросы плазмы, расположен примерно на глубине 200 тыс. км под поверхностью – в зоне тахоклины, между радиационным слоем и конвективной оболочкой.

Именно здесь формируются сильные магнитные поля, которые затем проявляются в виде пятен и вспышек. Анализ данных выявил потоки плазмы, образующие характерный рисунок в виде бабочки, связанный с 11-летним циклом активности. Также установлено, что процессы в недрах Солнца проявляются на поверхности спустя годы, что поможет заранее прогнозировать магнитные бури.

