Испания побила рекорд по числу пляжей с самой престижной наградой: вот лучшие из них

Испания установила новый рекорд по количеству пляжей, получивших престижную международную награду "Голубой флаг". Как пишет Daily Mail, в 2026 году награду присудили 794 пляжам страны, из которых 151 расположен в популярном регионе Коста-Бланка.

Статус "Голубого флага" считается одним из самых престижных для морских курортов, ведь он подтверждает высокие стандарты качества воды, чистоты, безопасности и туристической инфраструктуры.

Помимо пляжей, Испания также получила 111 "Голубых флагов" для марин и шесть наград для туристических лодок в рамках премии 2026 года.

Среди отмеченных мест – как тихие бухты Менорки, так и оживленные городские пляжи Барселоны.

Cala Lanuza, Эль-Кампельо

Cala Lanuza в этом году впервые получил "Голубой флаг".

Песчаное побережье окружено пальмами, а скалы поблизости делают это место популярным среди любителей сноркелинга и поиска крабов.

В разгар летнего сезона здесь довольно многолюдно, однако в другое время года пляж отличается спокойной атмосферой.

Особое очарование Cala Lanuza обретает вечером – благодаря живой музыке и пляжному бару.

Cala Galdana и Son Bou, Менорка

Cala Galdana известен своим белоснежным песком и живописной бухтой, которая создает почти идеальный пейзаж для летнего отдыха. Высокую оценку пляж получил благодаря чистой воде и мерам безопасности – в частности, работе спасателей в туристический сезон. В отзывах туристы называют Cala Galdana одним из лучших пляжей Менорки.

"Этот пляж невероятный – кристально чистая вода и золотистый песок. Рядом много замечательных ресторанов. Фантастические виды – идеально как для романтического отдыха, так и для семейного отпуска", – пишут пользователи Tripadvisor.

Son Bou – самый длинный пляж Менорки, его протяженность достигает 2,5 километра. Здесь есть все, что ассоциируется с идеальным летним отпуском: прозрачная голубая вода, широкий песчаный берег и живописные скалы вокруг.

Пляж особенно популярен среди семей с детьми, ведь мелководье позволяет безопасно купаться и заходить в воду.

Один из туристов описал Son Bou так: "Бесспорно, один из самых красивых пляжей Менорки – один из самых больших с кристально чистым морем. Создается впечатление, будто плаваешь в бассейне с невероятными цветами. Это место действительно стоит увидеть".

Praia das Catedrais, Галисия

Одно из самых впечатляющих побережий Галисии – Praia das Catedrais, или "Пляж соборов".

Свое название пляж длиной 1,5 километра получил благодаря природным скальным аркам и башням, напоминающим готические соборы. Несмотря на почти фантастический вид, все эти образования являются природными.

Туристам стоит учитывать, что с июля по сентябрь для посещения может потребоваться предварительное бронирование, ведь попасть на пляж можно только во время отлива.

Burriana, Нерха

Буриана в городе Нерха уже много лет остается любимым местом как туристов, так и местных жителей.

Его часто называют одним из лучших пляжей Коста-дель-Соль благодаря развитой инфраструктуре, атмосфере и доступным ценам.

Здесь расположено множество ресторанов, баров, магазинов и традиционных испанских чирингито – небольших пляжных кафе.

Люди пишут: "Прекрасный пляж в замечательном месте, где есть все, что только можно пожелать. Чирингито, бары, рестораны, магазины. Как и вся Нерха – оживленно, многолюдно и с невероятной атмосферой".

Es Figueral, Ибица

Хотя Ибицу в основном ассоциируют с шумными вечеринками, на острове есть и спокойные уголки для отдыха. Одним из них является пляж Es Figueral.

Это место подойдет тем, кто ищет тишину и расслабленную атмосферу. Здесь туристов ждут золотистый песок, чистое море, спасатели и красивые скалы на фоне.

На Tripadvisor один из посетителей написал:

"Прекрасный ровный и чистый пляж. Здесь много шезлонгов и зонтиков, а также водных развлечений по адекватным ценам".

Playa del Reducto, Лансароте

Лансароте давно остается одним из самых любимых направлений британских туристов, а Playa del Reducto считается одним из лучших пляжей острова.

Это главный городской пляж Арресифе, поэтому рядом расположено немало кафе, баров и ресторанов.

Кроме того, Playa del Reducto является одним из самых чистых пляжей Канарских островов и имеет статус "Голубого флага" с 2018 года.

Кала Кортина, Мурсия

Cala Cortina часто называют "скрытой жемчужиной" испанского побережья.

Этот пляж отличается спокойной атмосферой и особенно нравится любителям прогулок вдоль скал.

Неподалеку находится исторический город Картахена, где можно увидеть многочисленные римские руины.

Один из туристов описал Cala Cortina как "уютный и очаровательный пляж", а другой добавил:

"Невероятно красивое место с великолепными видами, историческими достопримечательностями и прекрасной бухтой".

Playa de la Malagueta, Малага

Playa de la Malagueta – главный городской пляж Малаги, который имеет высокий рейтинг – 4,4 из 5 на Google Reviews.

Туристы ценят это место за просторный песчаный берег, красивые виды на Средиземное море и атмосферу настоящего курортного города.

Один из посетителей написал:

"Playa de la Malagueta – идеальный пляж для отдыха во время поездки в Малагу. Эта песчаная полоса открывает великолепные виды на Средиземное море и имеет достаточно места для релакса".

Пляж обычно довольно оживлённый, однако возле маяка можно найти тихое место для пикника или отдыха.

Пляж Сан-Микель, Барселона

Sant Miquel Beach в Барселоне считается одним из лучших песчаных пляжей города.

Это место известно своей оживленной атмосферой – в теплое время года сюда массово приезжают туристы и местные семьи.

Пляж расположен в районе Барселонета, который славится активной туристической жизнью, большим количеством кафе, баров и традиционных пляжных заведений.

Один из туристов поделился впечатлениями:

"После элегантного пляжа Sant Sebastià здесь начинается Platja de Sant Miquel – длинная полоса песка между пляжными барами, чирингито и оживленными набережными. Именно здесь можно полностью прочувствовать туристическую душу Барселонеты: оживленную, настоящую и энергичную".

В Италии появились 14 новых пляжей с отличием "Голубой флаг"

Напомним, в Италии расположено 11,6% всех пляжей мира, имеющих престижную экологическую награду "Голубой флаг". На прошлой неделе в Риме состоялась церемония объявления новых лауреатов – в список добавили еще 14 пляжей.

Всего в Италии на данный момент насчитывается 525 пляжей с "Голубым флагом", а также 87 туристических марин и 23 озера.

