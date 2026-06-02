На затопленном острове в США обнаружили останки заброшенной больницы 1800-х годов

Группа подводных археологов обнаружила остатки карантинной больницы и небольшого кладбища на затопленном острове в Национальном парке Драй-Тортугас, который находится недалеко от форта Джефферсон в США. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что форт Джефферсон был построен для защиты основных морских путей, связывающих порты побережья Мексиканского залива с восточным побережьем. На протяжении десятилетий он был домом для солдат, заключенных, рабочих и вспомогательного персонала.

В издании подчеркнули, что находка археологов помогает расширить эту историю. Они также обнаружили следы людей, чьи жизни в значительной степени исчезли из исторических записей.

В пресс-релизе Университета Майами говорится о том, что это открытие было сделано во время подводных исследований вблизи острова Гарден-Кей, на котором стоит форт Джефферсон. Так ученые обнаружили остатки кладбища Форт-Джефферсон-Пост, упоминаемого в исторических документах.

Исследователи отметили, что документы указывают на то, что там было похоронено около дюжины человек. Многие из них были солдатами, служившими в форте, или заключенными. На кладбище также были похоронены несколько гражданских лиц.

Кроме того, одна могила выделялась среди остальных. В документах сказано, что она принадлежит Джону Гриру, рабочему, умершему в 1861 году.

Могила Грира была отмечена большой плитой из граувакки - того же камня, что использовался для строительства первого этажа форта Джефферсон. Плита была обработана в форме надгробного камня и на ней были выгравированы его имя и дата смерти.

Также ученые обнаружили остатки карантинной больницы, которая была призвана сдерживать вспышки желтой лихорадки, поразивших регион в 1860-х и 1870-х годах. В исторических документах упоминается целая сеть таких больниц, окружающих форт Джефферсон.

Археологи полагают, что сооружение, обнаруженное в ходе исследования, относится к концу 1800-х годов. По словам ученых, эта находка важна не только из-за обнаруженных сооружений, но и из-за людей, связанных с ними.

"Эта интригующая находка подчеркивает потенциал нерассказанных историй в Национальном парке Драй-Тортугас, как над водой, так и под водой. Хотя большая часть истории форта Джефферсон сосредоточена на самом укреплении и некоторых из его печально известных заключенных, мы активно работаем над тем, чтобы рассказать истории рабов, женщин, детей и гражданских рабочих", - заявил морской археолог Джош Марано, руководивший исследование.

