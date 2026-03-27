Киты-повитухи: ученые впервые сняли на видео коллективные роды кашалота (видео)

Современные исследования показывают, что помощь при родах наблюдалась у приматов, дельфинов и даже у грызунов.

Ученые сделали неожиданное открытие посреди океана – коллективные роды кашалотов. Как пишет The New York Times со ссылкой на исследования, опубликованные в Science и Scientific Reports, сначала исследователи на лодках не могли понять, что именно происходит под волнами.

Они увидели группу из 11 кашалотов, собравшихся вместе на поверхности, ведя себя необычно тихо и лишь изредка погружаясь. Примерно через час ситуация изменилась: животные начали активно двигаться, а вода вокруг окрасилась в красный цвет. Ученые заподозрили худшее – нападение хищника. Однако все оказалось совсем иначе. Неожиданно появился двенадцатый, значительно меньший кит – новорожденный. Другие особи подняли его на поверхность, чтобы он смог сделать первый вдох.

Этот случай стал еще одним доказательством того, что люди – не единственный вид, где самки получают помощь во время и после родов, отмечают ученые. По словам исследовательницы Алаа Маалуф из проекта Project CETI, речь не идет об "акушерках" в человеческом понимании, но поддержка была очевидна – как для матери, так и для детеныша.

Особенно важно, что примерно половина китов, которые "помогали", не были родственниками самки. Это, по мнению ученых, свидетельствует о сложных социальных связях: помощь может основываться не только на генетическом родстве, но и на взаимности внутри группы.

Редкое явление в дикой природе

Роды у диких животных наблюдают крайне редко – преимущественно из-за того, что многие виды, в частности львы или шимпанзе, рожают в одиночестве. Считается, что это помогает избежать агрессии, в частности со стороны самцов.

Долгое время ученые считали, что только люди получают помощь во время родов. Это объясняли сложностью самого процесса – из-за особенностей строения таза и большого размера головы младенца.

Впрочем, современные исследования показывают другое: помощь во время родов фиксировали и у приматов, и у дельфинов, и даже у грызунов.

По словам морского биолога Дэвида Грубера, у разных видов китов поведение отличается. Например, усатые киты обычно рожают в одиночестве, и именно мать поднимает детеныша на поверхность.

Зато зубатые киты, в частности кашалоты, могут демонстрировать коллективное поведение – когда группа фактически "помогает" во время родов.

Кашалоты, когда-то массово истребляемые ради жира и известные благодаря роману "Моби Дик", в настоящее время относятся к уязвимым видам. Именно их исследует проект Project CETI, который ставит амбициозную цель – с помощью искусственного интеллекта расшифровать их щелкающие сигналы и, возможно, "перевести" их на язык человека.

Другие новости экологии

Напомним, исследователи с побережья Кейп-Код в штате Массачусетс (США) обнаружили самые старые из известных записей звуков китов – "песни" были записаны в марте 1949 года недалеко от Бермудских островов. По мнению ученых, находка поможет лучше понять, каким образом эти морские гиганты общаются между собой.

В частности, речь идет о записи песни горбатого кита – вида, известного своими сложными вокальными композициями. Ученые отмечают, что эта запись особенно ценна, поскольку она запечатлела китовую песню в период, когда океан был значительно тише, чем сегодня.

